Ber Oslo-folk teste seg før de drar på vinterferie

Helsebyråd Robert Steen (Ap) oppfordrer Oslo-folk til å ta med seg smittevernreglene når de reiser på vinterferie – og teste seg før man drar.

Steen understreker at det er de samme reglene i hovedstaden som også skal gjelde når folk reiser på vinterferie.

– Vi har jo sett at feriene har hatt en tendens til å få smitten i Oslo til å blomstre opp. Når vinterferien nå står for døren, vil jeg oppfordre alle Osloborgere om å ta med seg smittevernatferden fra Oslo, sier helsebyråden.

I Hemsedal er de klare for storinnrykk av skiturister i vinterferien. Foto: HALVARD ALVIK / NTB SCANPIX

I flere hyttekommuner har de jobbet lenge med å forberede seg til vinterferien. Skianleggene varsler at de er klare for å ta imot vinterferieturistene, men at de som kommer må vente seg strenge smittevernregler.

Regjeringens vinterferieråd Ekspandér faktaboks Alle må holde seg hjemme hvis de ikke er friske

Test deg så fort du føler deg syk

Vær forberedt på at situasjonen kan endre seg

Ikke reis til utlandet

Du kan bo på hytte eller hotell

Hold avstand til andre gjester

Unngå kollektivtransport

Sett deg inn i smittevernreglene dit du reiser

Hvis du kommer fra en kommune med strengere regler, bør du ta med deg disse på ferie Kilde: Regjeringen

God testkapasitet

For å sørge for at ferien blir trygg ikke bare for den enkelte, men også for de andre på stedene vi reiser til, så oppfordres folk til å ta en test før avreise, skriver Oslo kommune i en pressemelding mandag.

– Oslo har god testkapasitet. Bestill gjerne time i god tid før du reiser. Du kan enkelt bestille time på Oslo kommunes nettside. Test er gratis, sier Steen.

Kommunen opplyser at smittetrykket i hovedstaden fortsatt er høyt, og at de vet at tradisjonelle hyttekommuner ikke har kapasitet til å håndtere store utbrudd.

Helsebyråden understreker at han håper at ikke vinterferien skal legge noen begrensninger på åpningen av hovedstaden.

– Vi vet at for mange er hytta et kjærkomment avbrekk, og selvfølgelig skal man dra på den, men denne vinteren er det ikke bare fjellvettreglene man må huske på. Man må også huske smittevernreglene, sier Steen.

Vinterferien i Oslo starter mandag 22. februar.