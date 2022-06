Under sluttprosedyrene i Buskerud tingrett i dag, beskrev aktor handlingene i Kongsberg 13. oktober i fjor som en av de mest alvorlige voldshendelsene i Norge i senere tid.

– Det var ingen som kunne forutse det som skjedde. At dette var en drapsmann på jakt etter menneskeliv. Han påførte mange mennesker dødsfrykt, sa statsadvokat Christiansen.

Påtalemyndighetene hadde på forhånd varslet at de ville legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern for Bråthen.

Aktorene Vibeke Gjøslien Martins og Andreas Christiansen i Buskerud tingrett. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Hensikten var å drepe

Bråthen er tiltalt for fem knivdrap og elleve drapsforsøk med pil og bue, i tillegg til en rekke grove trusler. Aktoratet gikk i dag gjennom alle punktene i den omfattende tiltalen. Statsadvokat Christiansen mener alle var tilfeldige ofre.

– Hensikten med skuddene var å drepe. Det var ingen han ønsket å skåne, foruten familiemedlemmer, sa Christiansen i retten i dag.

Statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins begrunnet hvorfor aktoratet mener Bråthen var utilregnelig da han gjennomførte de brutale drapene. Hun viste blant annet til de psykiatrisk sakkyndige, som konkluderte med at Bråthen lider av paranoid schizofreni.

Mener Bråthen vil utgjøre voldsrisiko dersom han ikke får behandling

– Var utilregnelig

– Tiltalte hadde åpenbare vrangforestillinger på gjerningstidspunktet. Han har fortalt om at han så en hvit hest, at han ville begå Jihad, og at han ville bli født på ny. Han lider fortsatt av vrangforestillinger, sa Gjøslien Martins.

Hun mener også at selve drapshandlingene vitner om at han hadde en sviktende virkelighetsforståelse.

– Vår oppfatning er at gjerningsmannen var utilregnelig, sa Gjøslien Martins.

Hun viste til gjentakelsesfare, og trakk frem andre drapssaker der gjerningspersoner er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Gjentakelsesfare

– Det er snakk om fem drap og 11 drapsforsøk. Han stanset ikke før han ble pågrepet, og han hadde et klart og tydelig mål om å drepe flere. Vi kunne risikert at flere liv gikk tapt, sa statsadvokaten.

Hun viste også til de psykiatrisk sakkyndige, som mener at det foreligger en gjentakelsesfare, og at Bråthen har en kronisk sinnslidelse med en dårlig prognose.

– Det er helt avgjørende at påtalemyndigheten får kontroll over Bråthens behandling og oppfølgning fremover. Vi har sett hva han er i stand til. Det er helt nødvendig å overføre Bråthen til tvungent psykisk helsevern, sa Gjøslien Martins.