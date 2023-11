Ber om fire års fengsel for å ha bortført tre Hallingdal-barn

Borgarting lagmannsrett har denne uka behandlet ankesaken hvor en mann er tiltalt for å ha bortført sine barn til Sudan. Alle tre barna var under 10 år da de ble bortført, og er født og oppvokst i Hallingdal.

Han er også tiltalt for vold og trusler mot kona.

Aktor Monica Hanø la fredag ned en påstand om fire års fengsel.

– Denne saken inneholder en del skjerpende omstendigheter. Det er snakk om tre barn som er født og oppvokst i Norge, og blitt fraktet til et land norske myndigheter fraråder reising til, fordi det pågår krigshandlinger der, sier Hanø til NRK.

Mannen nekter straffskyld og forvarer Monica Behn Jacobsen skal legge ned sin påstand seinere i dag.

Født i Norge

Kvinnen og tiltalte kom fra Sudan til Norge i 2013. De hadde giftet seg i Sudan året før. I løpet av noen år fikk de tre barn.

Barna har vokst opp i Norge, har gått i barnehage og skole. De har norsk statsborgerskap og har aldri vært i Sudan tidligere.

Sommeren 2022 var familien på fem på ferie i Egypt, og tiltalte hadde sørget for en fullmakt som ga hans søster omsorgsretten til barna – og hun tok de med til Sudan. Dette skjedde mot mors vilje.

– Vi mener at mor ikke har samtykket til en slik fullmakt av ansvarsoverdragelse til tiltaltes søster, sier Hanø.

– Et lovløst samfunn

– For disse barna kan det være som om mor er død, sa psykologspesialist Judit van der Weele i retten på torsdag.

Fortsatt er det ingen som vet hvordan de tre barna har det i Sudan.

– Mulige skader kan være depresjon, vold, adferdsvansker, tilbaketrekking og søvnvansker, sa van der Weele i retten

Faren ble dømt til fengsel i tre år da saken gikk for Buskerud tingrett i våres. Han ble også dømt til å betale kona og barna erstatning. Men både aktoratet og tiltalte anket saken.

NRKs Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom beskriver Sudan som et land hvor alt har klappet sammen. Foto: NRK

Da saken gikk i Buskerud tingrett i april, åpnet det seg en mulighet å få evakuert barna ut av Sudan. Norske myndigheter gjorde et forsøk på å få barna ut av det krigsherjede landet sammen med andre norske statsborgere – uten å lykkes.

NRKs Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forteller at det fortsatt pågår kamphandlinger i Sudan, etter at det brøyt ut krig for et halvt år siden.

– Det er også et lovløst samfunn. Hele samfunnet har falt sammen. Mange mennesker er på flukt. Flere millioner mennesker. Det setter også sitt preg på et helt samfunn, selv de stedene der det ikke er krigshandlinger, sier Tjørhom.