Ber muslimer holde seg hjemme under ramadan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er mye stress, for vi må passe på at alle holder avstand og at det ikke er så mange kunder inne i butikken på en gang, sier Khawla Alali.

Elite Mat er en butikk der mange med innvandrerbakgrunn handler. Butikken ligger i Drammen, som har vært blant byene med mest koronasmitte.

I fastemåneden ramadan lages det mye mat som spises etter solnedgang. Måltidet kalles iftar. Da er det vanlig å samle familie og venner.

Khawla skal også markere ramadan, men i år blir det annerledes.

– Vi skal ikke gå i moské og be etter at vi har spist iftar. Vi pleier å møte venner i moskeen etter iftar, men det blir vanskelig i år siden alt er stengt.

Ismail Sjaldajev fra Mjøndalen er i butikken for å handle inn til høytiden. Han skal også markere ramadan med sin nærmeste familie.

HANDLING: Ismail Sjaldajev handler mat fra butikken. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Vi skal ferie med bare oss familien. Vi er fem personer. Vi får antageligvis besøk av en familie til, men det er den familien vi har mest kontakt med. Vanligvis er det flere som kommer og går, sier Sjaldajev.

Han påpeker at det er omtrent halvannen måned til ramadan er over, så ting kan endre seg.

– Også pandemier på profetens tid

OPPFORDRING: Mustafa Gezen, styreleder i det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn oppfordrer folk til å holde seg hjemme under ramadan. Foto: Dana Khalouf / NRK

Mustafa Gezen, styreleder i det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn, sier at ramadan er en viktig måned for alle muslimer.

Men i år oppfordrer han alle til å ikke besøke hverandre.

– Når det er pandemier og sykdommer, så må vi holde oss hjemme. Det er også profetens budskap. Det var også pandemier på profeten Muhammeds tid. Han oppfordret folk å holde seg hjemme og ikke bevege seg til andre steder før pandemien var over, sier Gezen.

Moskeer er stengt

På grunn av smittesituasjonen er moskeer over hele landet stengt. Det gjør at muslimene ikke kan samles til bønn under ramadan. Det synes imam i Fjell moské, Hamid Rauf, er trist.

HELSE: Imam i Fjell moské, Hamid Rauf legger vekt på at det er helsen som kommer først i islam. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Mange finner trøst i spiritualiteten og kontakten med Gud. Det har gått ut over psyken til folk å ikke få gå i moskeen.

Han legger likevel vekt på at det er helsen som kommer først i islam.

– Islam fremmer helse. Og så er det viktig å følge myndighetenes råd og respektere moskeens avgjørelser.

Han frykter at noen kan komme til å ikke følge anbefalingene.

– Kanskje noen kommer til å ta initiativ til å be fredagsbønnen sammen og gjøre det i det skjulte. Det kan gjøre vondt verre, sier Rauf.

Hans råd til dem som skal feire ramadan, er å holde kontakten online, unngå private samlinger og lese Koranen hjemmefra.

Vanskelig å forstå reglene

På Elite Mat er Khawla Alali opptatt med å fylle på med varer. Hun synes det er vanskelig å følge med på koronatiltakene.

– Det er vanskelig å følge med på regler og anbefalinger. Den beste måten er å holde seg hjemme med familien og lese Koranen der.

KORONATILTAK: Khawla Alali mener at det er vanskelig å følge med koronaregler. Foto: Dana Khalouf / NRK