– Vi har sendt ut en e-post til alle skolene i Oslo, det forteller Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten til NRK.

Det er på bakrunn av spredningen av koronaviruset at utdanningsetaten har sendt en e-post til rektorer på alle skolene i Oslo.

I den samme e-posten oppfordres rektorene til å dele informasjonen til alle foreldre, forteller Larsen. Torsdag ettermiddag videresendte derfor rektorer ved flere skoler informasjonen på sms eller e-post.

Sms-en er også sendt ut via e-post til andre skoler.

Informasjonen som er sendt til foreldre på flere Oslo-skoler oppfordrer elevene til å unngå klemming, håndhilsing og lignende.

– Det gjelder ikke bare klemming, men generelt nærkontakt. Det er et råd fra helsemyndighetene at man ikke skal ha for mye nærkontakt i en smittesituasjon, sier Lie Larsen.

Utdanningsetaten sendte ut e-posten etter råd fra Helseetaten.

Flere med forebyggende tiltak

Også ansatte ved Oslo universitetssykehus må holde seg hjemme fra jobb og bli testet dersom de har vært i risikoområder for koronasmitte og har symptomer på forkjølelse.

Tidligere denne uken ba Folkehelseinstituttet landets helsevesen forberede seg på en alvorlig epidemi. Elevene og de ansatte har blant annet fått beskjed om å unngå nærkontakt i form av klemmer, håndhilsing og lignende.

Nå trapper Oslo universitetssykehus (OUS) opp sine forberedelser.

Denne informasjonen ligger ute på intranettet for de ansatte ved Oslo universitetssykehus. Foto: Skjermdump fra intranett, OUS

På sykehusets intranett har den administrerende direktøren følgende beskjed til de ansatte:

– Det er særlig viktig å begrense risikoen for at helsepersonell smitter pasienter.

– Oslo universitetssykehus innfører derfor krav om hjemme-isolering og testing av personell som har vært i risikoområder. Men som også har symptomer på øvre luftveisinfeksjon, feber eller uventet kortpustethet, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Områdene som trekkes fram, er fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. Her fortsetter det å spre seg.

– Nødvendig

Bård Eirik Ruud er tillitsvalgt for sykepleiere ved OUS. Han mener det er naturlig å skjerpe rutinene.

– Det blir nødvendig å innføre tiltak når vi står overfor en mulig alvorlig epidemi. Da er det en naturlig del av sykehusets beredskap å kunne sjekke og teste de ansatte, sier Bård Eirik Ruud.

Han vet ikke om noen av sykepleierforbundets medlemmer har fått beskjed om å holde seg hjemme fra jobben.

– Vi har nesten 6.700 medlemmer i sykepleierforbundet ved OUS så at noen har vært ute og reist er jeg ganske sikker på, sier Bård Eirik Ruud.

Mange i hjemme-karantene

Tirsdag kom meldingen om at Norge har fått sitt første tilfelle av koronasmitte. En kvinne i Tromsø har testet positivt og er i hjemme-karantene.

Over hele landet er mange personer pålagt å holde seg hjemme mens de venter på svar på prøver som er tatt av dem. Bare i Oslo er 50 personer testet de siste to dagene og sitter i hjemme-karantene.

NRK har sendt ut retningslinjer for håndvask og gitt generelle hygieneråd for å unngå eventuell smitte.

Universitetet i Oslo har blant annet satt ut hånddispensere til bruk for elvene.