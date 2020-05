Ber 17. mai-korps slutte å spille hvis de møter mye folk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en litt trist beskjed å gi, for vi er sikre på at mange er flinke til å holde avstand, sier Margrete Kvalbein, leder i 17. mai-utvalget i Fredrikstad.

Hun frykter likevel at det på nasjonaldagen kan bli vanskelig å overholde regjeringens regler om at maks 20 personer kan være samlet på et sted – så lenge man holder én meters avstand.

Særlig i sentrumsområdene kan det fort samle seg en folkemengde som vil få med seg Gammel jegermarsj eller andre korpsklassikere.

17. mai-utvalget har derfor i en e-post bedt byens korps om å være med å begrense smitten på sin måte:

Fra: 17. mai-utvalget i Fredrikstad Til: Korpsene i Fredrikstad Dersom dere på 17. mai står stille og spiller på ett sted, ber vi om at dere bidrar til smittevern ved å stoppe å spille/spre forsamlingen/gå videre dersom folkemengden går over 20 personer.

– Bedre enn vakter

Kvalbein forklarer den litt uvanlige beskjeden slik:

– Når vi vet at noen kanskje har hatt en champagnefrokost og at mange kanskje er litt lei av å holde avstand nå, så trenger vi at alle er med på laget for å få det til, sier hun.

Leder Margrete Kvalbein i 17. mai-utvalget sier at mange korps har lyst til å bidra på nasjonaldagen i Fredrikstad. Foto: Anne Mari Flatset / nrk

Kvalbein forteller at det har vært litt irritasjon fordi ansvaret blir lagt på korpsene, men hun holder fast på at dette er en smidigere løsning enn om de skulle hatt vaktmannskaper ute på nasjonaldagen.

– Vi tenker ikke at korpsene har ansvar i streng juridisk forstand, men ber dem ha med seg øynene hvis de står på et sted for lenge. Mest sannsynlig kommer dette til å gå bra, sier hun.

Til VG sier politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet ikke vil bruke makt for å splitte opp store folkemengder.

Slike folkemengder i Fredrikstad er ikke greit på nasjonaldagen i år. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Vi kommer til folket

Fredrikstad Janitsjarskole er et at korpsene som skal spille. Styreleder Morten Langvik sier at de stiller seg bak anmodningen.

– Man kan jo spørre seg om det ikke er en underlig tilnærming. Men i denne situasjonen som vi er i nå, er det helt uproblematisk for oss. Vi går uansett fra sted til sted, og folk blir bedt om å holde seg innendørs, sier Langvik.

Han savner å spille opp foran en stor folkemengde.

– Vi ville gjerne hatt flere å spille for selvfølgelig. Men i stedet for at folk kommer til oss, så kommer vi til folket, sier han.

Norges Musikkorps Forbund har ikke hørt at noen av landets 1600 andre korps har fått en lignende oppfordring som i Fredrikstad.

Generalsekretær Karl Ole Midtbø tror det blir en svært spesiell nasjonaldag for Korps-Norge. Foto: Privat

Deres råd til korpsene før 17. mai er at de skal være forsiktige med å annonsere spilletider og invitere folk.

– Vi må være med og ta et ansvar for at det ikke samler seg kjempestore folkemengder. Men vi vil gjerne glede folk med god korpsmusikk, sier generalsekretær Karl Ole Midtbø.