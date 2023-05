Bekrefter kobling mellom drepte og siktede

Politiet bekrefter at det er en kobling mellom mannen som ble drept på Lørenskog fredag og to av de siktede.

– Det vi vet er at det er en link mellom avdøde og de to siktede, så får etterforskningen avdekke hva som var motivet for handlingen, sier påtaleansvarlig i Øst politidistrikt, Grete Bollestad.

VG omtalte dette først.

To menn som er siktet for drapet ble i Oslo tingrett i dag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Én av ukene er de underlagt full isolasjon.

To andre siktede menn ble løslatt mandag, men er fortsatt siktet.

– Mistankegrunnlaget mot de to er svekket på bakgrunn av etterforskningen vi har gjort. Vi mener grunnlaget for varetektsfengsling ikke er til stede, forklarer Bollestad.