Beboere på Øya ved Fetsund, der Glomma renner ut i Øyeren, har fått beskjed om at de må forlate hjemmene sine innen lørdag kl. 12.

FARE: Den øverste streken på pinnen viser hvor høy vannstanden var i Øyeren under storflommen i 1995. I helgen kan vannet nå like høyt. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er ganske mye som skal tømmes på veldig kort tid, sier Torbjørn Olsen, mens han rydder ting ut av boden sin.

Hagemøblene er allerede plassert på taket til carporten. Han får hjelp av en nabo til å løfte en vaskemaskin høyere opp i huset.

– Vi har greid å skaffe oss noe hjelp fra venner, men det er jo ren og skjær flaks på en fredag, at noen kan stille opp på dagtid, sier Olsen.

Det er rundt 40 boliger på Øya som nå evakueres. Mange av innbyggerne har opplevd flom tidligere, som i 1995. Olsen viser på husveggen hvor høyt vannet steg den gangen.

ERFARING: Så høyt gikk vannet da det var flom i 1995. I helgen er vannet ventet å stige til nesten samme høyde, ifølge NVEs prognoser. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

De neste dagene er vannstanden i Øyeren ventet å stige til ca. to meter over normalnivå. Toppen er ventet på søndag eller mandag. Trolig rammer det ikke bare Øya, men også grenda Nerdrum, like ved.

Øya ligger ved utløpet til Glomma i Øyeren, ved Fetsund i Lillestrøm.

Kritiserer kommunen

Alle som skal evakueres har fått en SMS fra Lillestrøm kommune om evakueringen, melder kommunen på sine nettsider.

De har også fått sms om at renovasjonsselskapet Romerike avfallsforedling skal hente søpla deres en ekstra gang. Det er for å unngå at søppelet blir tatt av vannmassene, sier Lillestrøm kommune.

TUNGE LØFT: Olsen har flyttet møbler og eiendeler ut av garasjen før han skal flytte det høyere opp i boligen sin. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Torbjørn Olsen kritiserer informasjonen innbyggerne har fått og hjelpen som er tilbudt.

– Nå er det vel et halvt døgn siden vi fikk beskjed om at de skulle komme og hente søppel, men ikke noe om hvordan vi skal få hjelp til å få tømt husene våre på så kort varsel, sier han oppgitt.

– Vi er to stykker, samboeren min, som sitter i rullestol pluss meg. Hun har jo ikke fått noe hjelp med tanke på hjelpemidler og sånne ting.

– Vi hjelper hverandre

Ordfører Jørgen Vik (Ap) møtte NRK og Olsen på Øya i ettermiddag, og svarte på kritikken fra beboeren.

OPTIMIST: Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik, skryter av beboerne på Øya, som har opplevd flom før og vet hva de skal gjøre. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Jeg skjønner at det er en stresset situasjon, sier Vik.

– Det vil komme bil for å fjerne søppel. Det vil også bli stilt transport til rådighet for å få tyngre, verdifulle ting ut. Det er det tradisjon for i tidligere flommer, og den tradisjonen følger vi opp.

Han sier at kommunen skal stille opp og hjelpe folk med det som trengs.

– Jeg er trygg på at vi har riktig folk og nok folk. Vi hjelper hverandre.

Sendes på hotell

De evakuerte fra Øya blir tatt imot på Olavsgaard hotell på Hvam fra klokken 10 lørdag.

Hotellet har tidligere under ekstremværet Hans huset evakuerte fra Leirsund og Asak, lenger nord i Lillestrøm.