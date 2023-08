Theo Sikkes og kona hadde kjørt seg en tur fra Eidsfoss for å se på vannet i Drammenselva.

Mens de står og filmer, får de plutselig øye på en båt på vei oppover mot Hellefossen.

– Man forventer ikke å se en fritidsbåt komme oppover der, sier Sikkes.

Theo Sikkes fikk seg et sjokk da han skulle se vannet nedenfor Hellefossen. Foto: Privat

Etter at strømmen ble for sterk, måtte båten snu. I båten satt det tre personer.

– Det var så vidt at det gikk bra, sier Sikkes.

– Dumheter

Ordfører i Øvre Eiker kommune, Knut Kvale, har ikke sett videoen når NRK kontakter ham.

Når han blir beskrevet hva som har skjedd, sier han følgende:

– Dette er jo dumheter.

Kvale mener innbyggerne bør holde seg for gode til å gjøre sånt.

Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, er ikke veldig fornøyd med dem som har kjørt båt ved Hellefossen. Foto: Eirik Koren / NRK

Aldri sett slike vannmengder før

Nivået på vannet over Hellefossen i Øvre Eiker har nådd et så høyt nivå at beboere i Gamle Hokksund må komme seg unna.

80 husstander er evakuert.

Det er vannstanden i dammen, på oversiden av Hellefossen i Hokksund, som har nådd et nivå som utløser evakuering.

Normal vannføring på Hellefoss er 300 m³ i sekundet, nå er det en vannføring ved Hellefoss på 1800 m³. Slike vannmengder har kommunen aldri sett før.

I Hellefossen ligger det et kraftanlegg som drives av Å Energi. Ifølge deres prognoser vil vannet fortsette å stige.