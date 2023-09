– Vi gjør oss noen tanker om at en voldsdømt vekter fortsatt er i jobb, sier politiadvokat Yvonne Schilling til NRK.

I mars i fjor havnet en vekter i et basketak med en mann i Fredrikstad sentrum. Vekteren ble filmet da han plasserte et kne mot halsen til mannen som lå nede.

Håndteringen ble av vitner sammenlignet med grepet en politimann brukte mot George Floyd i Minneapolis i USA i 2020. Floyd døde etter at politimannen presset kneet sitt mot halsen hans i ni minutter.

Under basketaket i Fredrikstad kom raskt ytterligere en vekter til stedet for å bistå sin kollega.

Nå har politiet konkludert i saken.

Politiadvokat Yvonne Schilling. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Vekteren la mannen ned i bakken slik at han fikk problemer med å puste, sier politiadvokat Schilling.

– Dette er en alvorlig sak, der vekteren går langt utover sin myndighet.

Saken ble etterforsket i flere måneder, men ble liggende hos påtalemyndigheten i lang tid. Tidsbruken har ført til at det ikke er tatt ut tiltale mot vekteren.

– Denne saken lå beklageligvis lenge hos politiet. Det er straffeformildende og skal tas hensyn til, sier Schilling.

Vekteren har fått et forelegg på 10.000 kroner for kroppskrenkelse.

Syv minutter lang video

NRK har sett hele den syv minutter lange videoen av basketaket. Den viser at de to vekterne presser mannen ned. Han kjemper hele veien imot og får flere ganger ansiktet presset ned i bakken.

Det er også tydelig at den ene vekteren plasserer et kne mot mannens bryst og hals. Senere får han sin egen hette trukket over ansiktet, etter at han spyttet mot vekterne.

Mannen roper flere trusler.

Den andre vekteren ble anmeldt og etterforsket etter hendelsen. Saken mot ham ble henlagt.

Også politiet ble anmeldt etter hendelsen:

Spesialenheten for politisaker har henlagt saken.

Vekterselskapet: – Full tillit

En vekter skal etter loven ha «tilfredsstillende vandel», noe som gjør at små lovbrudd kan ses forbi etter vurdering fra arbeidsgiver.

Politiet mener denne saken er alvorlig.

– Vektere kan ikke bruke arrestasjonsgrep, og heller ikke gå ut over sine fullmakter. De kan kun forholde seg til nødverge og nødrett. Saken er alvorlig, sier Schilling.

En vekter, som nå er bøtelagt, holdt kneet sitt mot halsen til en mann som var mistenkt for tyveri fra en butikk i gågata i Fredrikstad. Foto: Morten Thoresen

Den nå bøtelagte vekterens arbeidsgiver Quality Security bekrefter at vekteren fortsatt er i jobb hos dem.

– Vi tok ham ikke ut av tjeneste den gangen, og vi har fortsatt full tillit til ham. Dette er en pliktoppfyllende ansatt med over 20 års erfaring, sier lederen i selskapet, Dick Hansson.

Vekteren: – Har blitt truet

Vekteren forteller at han har opplevd tiden etter hendelsen som krevende.

– Jeg har blitt truet på livet fire ganger mens jeg har vært på jobb, sier vekteren.

Han mener saken er medieskapt, selv om han nå er bøtelagt for kroppskrenkelse.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det noe mer. Det er en vanskelig situasjon for meg, sier han.

Politiadvokat og ekspert i vekterjuss Kai Spurkeland mener vekterutdanningen mangler opplæring i hvilke maktmidler de egentlig kan ta i bruk.

– Spørsmålet blir hele tiden om det var nødvendig å bruke så mye makt som dette, og hvor alvorlig det man er mistenkt for er. Det blir en vurdering, sa han da NRK skrev om saken i fjor.

Han hadde da ikke sett den aktuelle videoen og uttalte seg på generelt grunnlag.

Fornærmede ble selv tiltalt

Mannen som havnet i basketaket med vekteren har selv blitt tiltalt for å ha spyttet mot vekteren og for å ha slått ham i ryggen.

Han skulle møtt i tingretten tirsdag, men tiltalen ble frafalt da aktor ble gjort oppmerksom på boten mot vekteren.

– En handling kan bli straffri dersom den er fremprovosert. Jeg måtte ta en ny vurdering da jeg møtte opp i retten, ettersom jeg ikke kjente til den saken han var fornærmet i, sier politiadvokat og aktor Elin Fossum.

Vekterselskapet Quality Security mener at mannen som ble lagt i bakken fremprovoserte handlingen til deres vekter.

– Dette er en sak som har eskalert av en grunn, og det som har skjedd fra vår vekter er et resultat av hvordan mannen var, sier Dick Hansson.

Mannen som var involvert i basketaket har ikke svart på NRKs henvendelser tirsdag.

Les også: Mann (37) mener han ikke visste at han smuglet over 140 kilo hasj