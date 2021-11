Barn arrangerer brutale slåsskamper og begår hærverk: – Det har blitt et tøft miljø

– Vi er ute til alle døgnets tider og holder øye med byen vår. Vi håper vi kan bidra til å gjøre en forskjell, sier Henriette Olafsen.



Hun har jobbet som taxisjåfør i Halden i 15 år. Den siste tiden har byen ved svenskegrensa vært preget av hærverk, slåsskamper og trusler.

Det er barn og ungdom som står bak.

Taxisjåførene beveger seg rundt i hele Halden, til alle døgnet tider. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Politiet har bedt innbyggerne å følge ekstra godt med. Da var ikke Olafsen og kollegene vonde å be.

– Jeg foreslo for sjefen at vi kanskje kunne bidra til å ta den jobben. Han syns det var en god idé. Vi skal ikke blande oss for mye, men ringe politiet dersom vi ser noe mistenkelig, sier Olafsen.

Barn ned i tiårsalder slåss

Lokalavisa Halden Arbeiderblad har de siste månedene skrevet om barn som truer med å drepe lærere, knuste ruter og slåssing.

Politiet har hentet inn flere barn til samtaler.

– Vi har hatt samtaler med barn som er 10–11 år. Men jeg vil påstå at på det jevne er det fra 12 år og ut ungdomsskolealder som vi har mest trykk akkurat nå, sier Janne Samuelsen.

Barn og unge i Halden begår mer og alvorligere skadeverk, ifølge politiet. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Hun er fungerende leder ved forebyggende avsnitt i Halden.

Det siste halvåret har politiet i byen ukentlig fått inn saker om hærverk.

– Det har blitt mer og vi syns det er mer alvorlig type skadeverk som skjer.

Bekymringsbrev og foreldremøter

Problemet med bråk og hærverk gjelder flere skoler i kommunen.

– Det har blitt et tøft miljø. De innkaller hverandre til blant annet slåsskamper. Her snakker vi om barn helt ned i femte-, sjette- og syvendeklasse, sier rektor ved Gimle skole, Anita Gundrosen.

– Det er slåsskamper som er brutale og som politiet kategoriserer som svært voldelige.

Flere vinduer står fremdeles knust på Strupe ungdomsskole. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

På Låby skole har foreldreutvalget og skoleledelsen sendt ut et bekymringsbrev til foreldrene om utviklingen. Nå planlegges det flere tiltak, blant annet et obligatorisk foreldremøte.

På Strupe ungdomsskole ble nesten en hel vindusrekke knust for halvannen uke siden.

Flere knuste vinduer

Politiet syns engasjementet fra taxiselskapet er flott.

– Det er viktig å være til stede på skolene, nærmiljøet og bry seg. Det er helt ok å si ifra til barn som gjør noe de ikke skal. Hvis det skjer noe kriminalitet, så ring politiet, sier Samuelsen.

Hun forteller at problemene i byen skyldes barn og ungdom som lar seg rive med. De blir med på ting de egentlig ikke har lyst til.

– Ved å ha voksne i nærheten fører det til at det er lettere å si nei. Dersom man ser noe så si ifra, bry deg og snakk med ungdommene. Man trenger ikke leke helt.



Bent Skoglis taxisjåfører vil følge ekstra godt med rundt skolene fremover. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Daglig leder i Halden taxi, Bent Skogli, håper de kan gjøre en forskjell, men han understreker at de ikke skal være et vaktselskap.

– Når vi ser hva som er i ferd med å skje med hærverk og ødeleggelser rundt omkring, så føler vi at vi må gjøre en innsats. Vi skal være til stede og kan plutselig dukke opp.