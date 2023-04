Barneombudet ut mot regjeringen: – Det er naivt

– Begrunnelsen til regjeringen er skrivebordsjuss. Det er svært naivt, tordner barneombud Inga Bejer Engh.

50.000 elever ved barne- og ungdomsskoler har blitt lovet spesialundervisning fordi de trenger ekstra hjelp med skolearbeidet. Likevel får en del av dem ikke hjelpen de har krav på.

I vinter fortalte NRK historiene til klassekameratene Storm og «Christian» i Halden. Begge var lovet slik hjelp, men fikk både mindre og dårligere spesialundervisningen enn de mente de trengte. Begge klaget til statsforvalteren, og begge fikk medhold.

Nå vil imidlertid regjeringen fjerne denne muligheten til å klage til statsforvalteren. Det får barneombudet til å slå alarm.

– Overrasket

– Dette er jeg meget overrasket over. Vi har vært opptatt av å forbedre klageordningen for å styrke rettighetene til denne gruppen elever. Så svarer departementet med å fjerne ordningen, sier Engh.

I flere år har regjeringen jobbet med ny opplæringslov. Denne våren skal den vedtas i Stortinget.

Regjeringen mener at elevene som klager allerede har et vedtak som gir dem rett til spesialundervisning. Om de får medhold i klagen, vil de få et nytt vedtak med liknende innhold.

I stedet mener regjeringen det er bedre om uenigheter mellom elevens foreldre og skolen løses gjennom dialog. De er dessuten bekymret for at skolene skal bruke mer tid på saksbehandling.

Nesten 50.000 elever har vedtak om spesialundervisning. En stor del av disse sliter med lese- og skrivevansker. Foto: Anders Fehn / NRK

– Bryter daglig loven

Barneombudet er imidlertid tydelig på at problemet er at skolene ikke klarer å gjennomføre det de har lovet. Hun viser både til barneombudets egne observasjoner og til vinterens medieoppslag.

NRK avslørte da at over 1,3 millioner timer spesialundervisning ikke ble gjennomført etter planen sist skoleår. En rapport som nylig ble levert til Utdanningsdirektoratet, viser at spesialundervisning er blant områdene der det oftest skjer brudd på opplæringsloven.

Engh mener det burde få større konsekvenser for kommunene som bryter loven, og at klageretten burde vært styrket.

Hun får støtte av flere andre organisasjoner. Generalsekretær Sissel Karin Haavaag i Epilepsiforbundet mener kommunene slipper for lett unna med lovbrudd.

– Kommuner og fylkeskommuner bryter daglig opplæringsloven. Vi er derfor skuffet over at departementet ikke foreslår nye reaksjoner ved brudd på opplæringsloven, sier Haavaag.

Vil styrke klageretten

Kunnskapsminister Tonje Brenna (A) presenterte forslaget til ny opplæringslov i slutten av mars. Foto: Heiko Junge / NTB

Den nye opplæringsloven skal først behandles av utdanningskomiteen, før Stortinget vedtar den endelige versjonen.

Flere partier har varslet at de kommer til å stemme for endringer.

– Det er viktig for disse elevenes rettigheter å kunne klage. Så det bør i minste fall ikke svekkes, heller burde rettighetene styrkes, sier SVs Freddy Øvstegård.

NRK har spurt Kunnskapsdepartementet hva de mener bør være konsekvensen dersom en kommune ikke gjennomfører vedtakene om spesialundervisning. Kunnskapsminister Tonje Brenna har ikke hatt anledning til å svare på dete.