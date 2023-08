– Nei, vi får ikke lov å amme inne på avdelingen eller i garderoben. Vi blir henvist til personalrommet eller til et sted i hagen hvor vi ikke er til sjenanse. Det synes vi er urimelig og ikke greit i 2023!

Stine Pedersen Svarthe er ammende småbarnsmor og gründer av Bare bra barnemat.

Tirsdag kveld la hun ut på sin Instagramkonto, med nesten 40.000 følgere, et bilde hvor hun selv sitter og ammer på trappen utenfor barnehagen. Til bildet skrev hun dette:

«I barnehagen vår er det ikke lov til å amme. Hva hadde du gjort om du fikk ammeforbud? Edit: Hjelp oss gjerne med hvordan vi kan gå frem, vi er mange frustrerte foreldre som ønsker å ta tak i dette. Noen journalister her?»

Reaksjonene har ikke uteblitt. 1004 likes og 260 kommentarer.

Ammende småbarnsmor Stine Pedersen Svarthe vil amme hvor hun selv ønsker å amme. Foto: Privat

– Fortsatt skambelagt å amme

– Hvorfor la du ut dette?

– Bakgrunnen for akkurat det bildet var en pågående diskusjon i barnehagen som har vært tidligere og som vi har jobbet med. Vi ønsker å amme der hvor vi ønsker selv. Sånn er det ikke i dag.

– Hvorfor ikke?

– Det lurer jeg også på. Å amme er det mest naturlige i verden, svarer gründeren.

På spørsmål om hvorfor hun ikke kan amme barnet sitt før levering eller når de har kommet hjem fra barnehagen, svarer Svarthe:

– Selvfølgelig kan jeg det. Og det gjør jeg også.

Hun sier hun ammer før levering, og ved henting setter hun seg i bilen for å amme.

– Utfordringen i samfunnet er at det fortsatt er skambelagt å amme. Sånn jeg ser det, så har barnehagen et ekstra ansvar med hensyn til trygghet og nærhet og tilvenning. Da er det ekstra viktig at barnehagen er støttende.

Ubehagelighet og normal oppførsel

Svarthe sier at forklaringen eller begrunnelsen fra barnehagen er at en annen mor i barnehagen skal ha fått muntlig beskjed om at en mannlig forelder synes det var ubehagelig.

– Utfordringen i samfunnet er at det fortsatt er skambelagt å amme, sier matgründeren. Foto: Tina Brock / NRK

– I etterkant har vi fått andre forklaringer, som for eksempel plassmangel. Men vi har stor plass og flytter oss selvfølgelig hvis vi sitter i veien for noen. Det handler om normal oppførsel.

– Når det likevel ikke aksepteres, så er det jo ikke rom for å prøve å finne løsninger. Det håper jeg vi får til. Vi er glad i barnehagen vår, bedyrer Svarthe.

Ikke forbudt å amme

Gro Løkken er daglig leder i Solstreif barnehage i Drammen hvor Stine Pedersen Svarthe har sitt barn.

I en SMS til NRK tilbakeviser hun ammeforbudet:

«Det er ikke forbudt å amme i våre barnehager, men vi tilbyr egnet rom som står til disposisjon. Her er det sofa og lenestoler hvor man kan sitte uforstyrret med barnet sitt. I den varme tiden kan også uteområdet med gapahuken benyttes for tilbaketrukket ammestund for de aller minste om det skulle være behov».

Hun utdyper videre at barnehagen er opptatt av å ivareta alle barna:

«Barnehagen har en tydelig policy for ivaretakelse av de små barna og tilrettelegger for dette. Vi er opptatte av at barnet får ro i amme- situasjonen. Barnehagen tilbyr egnet rom til amming av hensyn til barnet som skal ammes og de øvrige barna i barnehagen. Dette er en pedagogisk avgjørelse som alle foreldre er informert om. Dette for å ivareta barnets beste i bringe/leverings-situasjoner».

Vil amme hvor det er best for barn og mor

Stine Pedersen Svarthe mener likevel dette ikke er godt nok.

– Jeg mener vi skal få amme hvor det er best for mor og barn der og da. Om det er i garderoben, så er det i garderoben. Jeg stiller heller spørsmålet: Hvorfor skal ikke vi få amme i barnehagens lokaler?

– Du skriver at det ikke er lov å amme. Barnehagen sier de har lagt til rette. Blir det ikke feil det du da skriver?

– Nei. Fordi personalrommet er tiltenkt personalet. Det er ikke en del av barnehagen og er et sidebygg. Avdelingen og garderoben, det er barnehagen – der burde vi få amme, slår Stine Pedersen Svarthe fast.