– Dette fremstår som en tragisk ulykke hvor de involverte er i familie, opplyser Oslo-politiet på Twitter.

Ved 9.30-tiden i formiddag fikk politiet melding via AMK om en alvorlig hendelse i et garasjeanlegg på Høvik.

Da nødetatene kom frem, viste det seg at et lite barn var påkjørt av en bil.

Politiet er på stedet etter Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Barnet som var involvert, døde dessverre kort tid etter at politi og ambulanse kom på stedet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Sikrer spor

Politiet har snakket med vitner på stedet.

Rune Hekkelstrand er operasjonsleder i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt

– Vi jobber med å undersøke om det er video av området. Vi prøver å sikre de sporene vi kan for å dokumentere denne tragiske hendelsen.

Politiet ønsker ikke å fortelle hva vitner har fortalt.

– Vi har snakket med flere vitner på stedet og ønsker å snakke med alle som har opplysninger.

Får oppfølging

Bærum kommune vil gi oppfølging til familien som er rammet, opplyser Hekkelstrand.

– Familien vil bli fulgt opp med tanke på det som har skjedd, med tanke på hendelsen og at de er i familie med barnet.

Han forteller også at vitner som har behov for det, vil få den oppfølgingen de ønsker med tanke på de har opplevd.

Politiet opplyser at barnet som døde i ulykken, er under to år.