Hundrevis av glitrende stjerneøyne stirrer mot storskjermen på Krona i Kongsberg.

På direkten fra den internasjonale romstasjonen ISS, slår astronaut Andreas Mogensen salto i vektløs tilstand etter å ha besvart en rekke spørsmål.

Det er klart salen applauderer så intenst at Krona nesten letter og sendes i bane, akkurat som den 109 meter lange og 72 meter brede ISS der oppe i verdensrommet.

– Det var veldig kult! Interessant! Veldig gøy, sier elevene Linnea Mikalsen Tuntland og Felix Dannenberger etter å «ha snakket med verdensrommet».

Teams-prat med romstasjonen

Hvert år plukkes en astronaut ut på den internasjonale romstasjonen for å delta i en 20 minutters direktesending med skoleelever rundt på kloden.

For første gang i historien ble denne romseansen arrangert med en nordisk astronaut, danske Mogensen.

På Kongsberg var samtlige av kommunens sjetteklassinger samlet i byens kunnskaps- og kulturpark for en direkteprat via Teams.

To som var så heldige å få stille spørsmål til astronauten som svever vektløs 400 kilometer i bane rundt moder jord, var de nevnte elevene Linnea og Felix.

– Veldig spent, det kiler i magen, sa de før «rompraten».

– Hva skal dere spørre om?

– Hvordan klarer han å kontakte familien, fra romstasjonen og ned til jorda, svarer Linnea.

Linnea Mikalsen Tuntland fikk stille spørsmål til «verdensrommet». Det gjorde også Felix Dannenberger (nummer tre fra venstre). Foto: Anders Haualand / NRK

Resirkulering av tiss på ISS

På scenen står blant andre programledere fra NRK Super og hausser opp publikum. Som om det behøves.

Salen sitrer og spenningen stiger. Mager fulle av sommerfugler og kometer. Spente ansikter. Barna applauderer.

Ane Norum Kvistad fra Newton ledet astronautmøtet på Krona i Kongsberg. Foto: Anders Hauland / NRK

Plutselig dukker en hilsende, engelsktalende astronaut opp på storskjermen i kinosalen.

Elevene lurer på mangt, og stiller spørsmålene på engelsk.

«Drikker dere vann på romstasjonen?» «Hvordan sover man egentlig i «verdensrommet?» «Gjør dere noen kule eksperimenter der oppe?»

Mogensen svarer etter beste evne.

Kanskje fikk svaret om væske enkelte til å rynke på nesa. Mogensen forklarte at vann er ganske tungt å frakte opp i verdensrommet.

Derfor resirkuleres 95 prosent av det man har om bord.

Den danske astronauten Andreas Mogensen på direkteprat med Kongsberg. Foto: Anders Haualand / NRK

Det vil si at urin, svette og fuktighet samles og blir gjort om til drikkevann.

– Vi pleier å si at vannet vi drikker i dag, var vannet vi eh ... hadde i går, lyder beskjeden fra romstasjonen.

Linnea lurer så på om de kan kontakte familien nede på jorden. Og hvordan det eventuelt gjøres.

– Do you have a space phone?

– Good question! svares det fra verdensrommet.

Felix Dannenberger og Linnea Mikalsen Tuntland snakker med astronauten. Foto: Anders Haualand / NRK

– De spørsmålene voksne ikke tør å stille

Anne Margrethe Horsrud jobber på Andøya Space Education som daglig leder for det nasjonale senteret for romrelatert læring. Hun var storfornøyd med engasjementet.

– Kjempespennende spørsmål! Barn tør jo ofte å stille de spørsmålene vi voksne ikke tør, men som vi antagelig lurer på likevel. Veldig gode spørsmål, vann, hvordan de sover, helt sånne basisting. Og det var spennende å høre svarene, sier hun.

Anne Margrethe Horsrud er daglig leder på Andøya Space Education. Foto: Anders Haualand / NRK

– Hva er verdien med å ha sånne arrangementer hvor barn får stille spørsmål til astronauter?

– Vårt mandat er å tilrettelegge interessen for teknologi- og realfag. Det at vi kan bruke en sånn mulighet, et sånt verktøy, til å stimulere den interessen, det er veldig spesielt.

Horsrud håper rompraten kan ha lokket frem en fremtidig astronautkandidat, eller i det minste noen som vil jobbe med det som har med verdensrommet å gjøre.

– Jeg tror nok noen reiser herfra med fornyet eller forsterket interesse for verdensrommet. Og jeg tror elevene forstod at dette var en stor ting å få være med på, sier Horsrud.

Dét synes iallfall spørsmålsstillerne fra Kongsberg.

– Jeg syntes det var interessant å høre at de 3D-printet celler fra kroppen, svarer Felix som legger til at de er de eneste barna i Norge som faktisk har snakket med en astronaut.

Og drømmen å bli astronaut?

– Det er litt vanskelig å komme opp dit, men det hadde vært kjempegøy, avslutter Linnea.