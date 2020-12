Barn mobbes av voksne for miljøkamp: – Lavmål

– Å mobbe noen for et slikt engasjement, det er lavmål, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

Han har nettopp sett på resultatene fra en undersøkelse Ipsos har gjort for Redd Barna. Der ble 454 barn mellom 8 og 18 år er intervjuet, og 10 prosent av dem sier de har blitt mobbet og ertet av voksne for sitt klimaengasjement.

Blant de eldste ungdommene i gruppa har enda flere svart det samme. 18 prosent sier de har blitt mobbet.

– Her må noen voksne ta et alvorlig oppgjør med holdningene sine. Barn og unge har en selvsagt rett til å engasjere seg i alt, særlig i klima og miljø siden de må leve lengst med konsekvensene, sier Rotevatn.

– Viste oss «bannefingeren»

De voksnes reaksjoner kan ha ulike former. Miljøagent Torje Tungesvik Gilbert (14) fra Ås sier han ikke har blitt mobbet direkte. Men han forteller om en demonstrasjon han var med på. De unge holdt opp en plakat der det sto «La bilen stå, sykle i stedet!»

– Da vi gikk over et gangfelt, var det en dame som viste oss «bannefingeren». Det er utrolig kjipt at det er barn som blir mobbet av voksne, sier han.

Ulrik Hellum er medlem i Miljøagentene og sitter også i Barnas Klimapanel. Foto: privat

Ulrik Hellum (12) fra Fredrikstad har sett både folk som himler med øynene og kommer med upassende kommentarer. Han kaller ikke det han har opplevd for direkte mobbing, men trekker frem et eksempel fra en «Fridays for future»-markering.

– Det var en som sa «vi får håpe det fremdeles blir en fredag neste uke». Det er litt sarkastiske kommentarer som ikke er verken støttende eller saklige, sier han.

12-åringen synes det som kommer frem i undersøkelsen er både trist og alvorlig.

– Hvis det er noen som skal være et godt eksempel på hvordan man skal debattere og diskutere, så tenker jeg at det burde være de voksne, sier Hellum.

Mest bekymret for plast

Undersøkelsen viser at barn er aller mest bekymret for plastforsøpling av havet. 43 prosent sier de er meget bekymret for dette problemet. 27 prosent svarer det samme når det gjelder klimaendringene.

75 prosent av barna mener politikerne ikke gjør nok for å håndtere miljø- og klimaendringene. Og to av tre synes ikke politikerne slipper barn og unge godt nok til for å påvirke miljøpolitikken.

Klima- og miljøvernministeren mener imidlertid barn kan påvirke mye.

– Jeg tror for eksempel at elevstreikene i fjor gjorde dypt inntrykk på både meg og mange andre politikere. Jeg tror den gjorde det enklere å nå gjennom med ambisiøs klimapolitikk, sier Rotevatn.