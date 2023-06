En person siktet etter at barn døde i Sarpsborg

Det er en nærstående slektning av barnet som er siktet av politiet. Vedkommende er siktet for å hensatt barnet i hjelpeløs tilstand.

Politiadvokat Torgeir Lutro opplyser til NRK at siktelsen er et resultat av at det er tatt blodprøver av slektningen.

Når politiet tar i bruk tvangsmidler i etterforskningen, som for eksempel blodprøver, får personen som er utsatt for dette automatisk status som siktet.

– Politiet har så langt ikke noen grunn til å mistenke eller sikte noen andre, sier Lutro.

Barnet som ble funnet livløst på adressen i Sarpsborg var under fem år. Det er foreløpig ikke kjent hva som er grunnen til at barnet døde.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med hvor mange som befant seg på adressen da nødetatene ble varslet, opplyser Lutro.

Blir ivaretatt av kriseteam

Politiet har ikke konkludert med at det har skjedd noe straffbart. De jobber fremdeles etter flere hypoteser.

– Alt fra at det er et naturlig dødsfall, til at barnet har blitt utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokaten.

De pårørende blir ivaretatt av kommunens kriseteam. Den siktede slektningen blir ivaretatt av helsevesenet.

Kristin Morch er oppnevnt som forsvarer for den siktede.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient enda, men håper å få gjort det i løpet av dagen, sier Morch til NTB.

VG skrev først om siktelsen.

Politiet rykket ut til adressen i Sarpsborg mandag ettermiddag. Foto: Julie Helene Günter / NRK

Rykket ut med store ressurser

Nødetatene fikk melding om at det befant seg et livløst barn på adressen i Sarpsborg mandag ettermiddag. De rykket ut med både helsepersonell og store politiressurser.

Barnet skal ikke ha pustet da nødetatene kom til stedet.

– Vi rykket ut sammen med helse, men dessverre var det ikke mulig å redde barnets liv, sa politiets innsatsleder Tor-Arild Hansen til NRK mandag.

Det var et familiemedlem av barnet som tok kontakt med nødetatene.

Tre hovedhypoteser

Politiet jobbet mandag etter tre hovedhypoteser.

– Den ene er at dette er et medisinsk tilfelle, den andre er at det har skjedd en ulykke og den tredje er at det er snakk om en straffbar handling, sa Hansen.

Mandag kveld gikk politiet fra dør til dør og snakket med naboer. Samtidig jobbet krimteknikere på adressen.

Politiet venter svar på den foreløpige obduksjonsrapporten innen helgen. De kriminaltekniske undersøkelsene pågår fortsatt.