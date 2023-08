Barn fikk alarm om «Hans» på mobilen: – Hylte og visste ikke hvor hun skulle gjøre av seg

«Hans» truer elvebredder, kjellere og veier i store deler av Norge disse dagene. I ettermiddag fikk nordmenn i store deler av Norge en alarm på mobilen.

For barna til Vegar Mikaelsen i Nannestad rett nord for Oslo ble det en skremmende opplevelse.

Det regnet litt på utsida, men familien tilbrakte en vanlig seinsommerdag innendørs. Før alarmen gikk.

– Datteren vår på 6 år hylte og ristet med armene, og visste ikke hvor hun skulle gjøre av seg. Hun på 8 kom løpende opp fra kjelleren og var like redd. De var i panikk, og så etter utveier, sier Mikaelsen til NRK.

Beredskapsmodus

Norske myndigheter har de siste dagene varslet om ekstremværet. I ettermiddag kom alarmmeldingen som uler på alle mobiler i nedslagsfeltet.

– Ble det vurdert ordentlig før de sendte ut en sånn melding? Den lyden, den skremmer jo både familier, barn og dyr. For meg betyr det «nå må du handle umiddelbart». Det setter jo folk i beredskapsmodus, og det var ikke så dramatisk rundt oss, sierMikaelsen.

I meldingen står det:

«Politiet sender nødvarsel på vegne av Statsforvalteren i Innlandet. Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig.»

Politiet og statsforvalteren sendte mandag ut meldinger om ekstremværet «Hans».

Inkludert var en lenke til sida Yr har om ekstremværet «Hans».

– Kan de ikke bare sende en vanlig tekstmelding i første omgang, som når vi får beskjed om hva slags søppel vi skal sette ut til i morgen eller at det er vanningsforbud. Det virker som et misbruk av en spennende, ny teknologi, sier Mikaelsen.

Statsforvalteren: – Vil treffe alle

– Jeg har hørt om folk som ble så redde at de nesten tisset på seg. Et rødt farenivå gjelder et veldig stort geografisk område, og akkurat nå regner det ikke engang her, sa Mikaelsen i ettermiddag.

Mange steder fikk folk nødvarselet på engelsk og tysk, før det kom på norsk. Beredskapssjef i Oslo og Viken, Christine Huseby Torjussen, har forståelse for at barn kan ha blitt skremt.

– Vi hadde en test før sommeren. Det er ingen diskriminering, og vi ønsker å treffe alle i området. Det er viktig å prate med barna om det, noe vi formidlet sist. Vi sendte ikke ut det nå, og det tenker jeg vi kunne gjort, sier Torjussen til NRK.

– Kunne dere ikke bare sendt en tekstmelding?

– Noen kommuner har et sånt system, men det er ikke alle som har det. Nødvarselsystemet har ikke de mulighetene. Jeg fortstår at det kan være skremmende for enkelte. Derfor var også meldingen fremstilt så nøytralt som mulig.

Slik utvikler ekstremværet seg Du trenger javascript for å se video.

Frykter «ulv-ulv»

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har utviklet den tekniske løsningen, og så er det Statsforvalteren og politiet som iverksetter.

– Det blir litt ulv-ulv, og så mister folk fort respekten for systemet når det brukes på denne måten, mener Mikaelsen.

Statsforvalteren mener det var nødvendig med nødmelding i dag.

– Vi anså det, for de områdene som er røde. Det er alvorlig, for å orientere og be folk om å følge med på varslene, slik at de ikke legger ut på reiser eller telttur og sånn.

– Hvor ligger terskelen for å sende ut meldingene?

– Dette er første gangen vi har sendt ut en slik melding. Politiet sitter med myndigheten, og det var en diskusjon i forkant – og så endte vi opp med å sende den ut av forebyggende hensyn. Terskelen må vi føles oss litt frem til over tid.