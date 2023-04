Barn døde etter påkjørsel i Oslo

Lørdag ettermiddag ble et barn under to år påkjørt av en personbil i Oslo. Det melder Oslo politidistrikt.

Barnet ble kjørt til sykehus med omfattende skader, men døde senere av skadene.

Hendelsen fremstår som en tragisk ulykke hvor de involverte er familie.

Politiet har snakket med vitner, foretatt avhør og sikret spor for å dokumentere hendelsen. En person er foreløpig siktet i saken.