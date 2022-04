Ble skamslått på åpen gate – ingen ble straffet

I 2012 flyttet en alenemor til et lite tettsted på Østlandet. Der kjente hun ingen.

Kvinnen meldte seg inn i det lokale muslimske trossamfunnet. Målet var å skaffe seg et nettverk.

Det ble starten på det hun beskriver som et «evigvarende mareritt», bestående av vold og trusler fra trossamfunnets imam og hans familie.

Imamen er det lokale trossamfunnets øverste politisk-religiøse leder.

I dag bærer kvinnen voldsalarm med seg hver gang hun forlater hjemmet. Med ett enkelt tastetrykk kan politiet tilkalles, dersom en uønsket situasjon skulle oppstå.

– De kan angripe meg når som helst. Jeg skjønner ikke hvorfor de er etter meg, sier kvinnen.

Nekter for å ha gjort noe

– Det er ingenting hun trenger å være redd eller bekymret for, sier imamen til NRK.

Han er forelagt alle beskyldningene kvinnen retter mot imamen og hans familie i denne saken.

Politiet har utstyrt kvinnen med en voldsalarm. Denne har hun med seg hver gang hun forlater sitt eget hjem. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Han nekter for at familien har utøvet vold eller kommet med trusler mot kvinnen og hennes sønn.

Politi, barnevern, skole og konfliktråd har vært involvert i den mangeårige konflikten som har utspilt seg mellom de to familiene.

Ingenting hjelper, ifølge kvinnen.

NRK har valgt å anonymisere både imamen og kvinnen, av hensyn til kvinnen selv og hennes barn.

Skamslått på åpen gate

Våren 2020 ble kvinnen overfalt på en parkeringsplass.

Hun ble skamslått og tatt kvelertak på, av medlemmer av imamens familie.

Det kommer frem i en tingrettsdom fra oktober i fjor. Kvinnen måtte selv møte i retten, tiltalt for å ha forsøkt å kjøre på medlemmer av imamens familie.

Vitner, bildebevis og overvåkningsvideoer fra området bekrefter at volden mot kvinnen fant sted.

Et av vitnene forklarte at han var redd for at kvinnen skulle bli drept som følge av volden hun ble utsatt for.

Kvinnen ble dømt for å kjøre hensynsløst og krasje inn i flere biler på parkeringsplassen, men ble frikjent for forsøk på å skade imamens familiemedlemmer.

I 2016 leverte kvinnen sin første anmeldelse til politiet. Der anklager hun imamen og hans kone for å ha utøvd vold mot henne. Saken ble senere henlagt av politiet. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Politiet frykter konflikteskalering

Fire personer i imamens familie ble mistenkt for volden mot kvinnen på parkeringsplassen. Tre av sakene ble henlagt, mens sistemann slapp unna med påtaleunnlatelse.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Nina Kullberg, vil ikke si hva som er årsaken til at ingen ble tiltalt for volden.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i den konkrete begrunnelsen, fordi jeg mener det vil kunne bidra til at konflikten i miljøet eskalerer igjen. Det er min frykt, sier Kullberg.

Kvinnen klaget på henleggelsene til statsadvokaten. De valgte å holde fast på politiets avgjørelser.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte sier til NRK at det er en totalvurdering av bevisene i saken som gjorde at henleggelsene og påtaleunnlatelsen ble opprettholdt.

Etter rettssaken i oktober i fjor, valgte kvinnen igjen å klage. Hun mente bevisene som ble lagt frem i retten gjorde at saken burde vurderes på nytt.

Denne klagen ble også avslått.

Krever ny vurdering av saken

Advokatfullmektig ved Advokathuset Justisia, Emil Lunde Wiik, er kritisk til politiets etterforskning av voldshendelsen som fant sted på parkeringsplassen i 2020.

– Hadde det blitt gjort på en mer grundig og god måte, ville rettssaken vært annerledes – med andre tiltalte, hevder han.

Advokatfullmektig Emil Lunde Wiik er engasjert av kvinnen i saken. Foto: Nina E. Rangoy

Wiik ble engasjert i saken av kvinnen i januar i år.

Like etter sendte han et brev til politiet, der han ber dem om å etterforske de henlagte forholdene ytterligere.

– Vi mener at de ansvarlige som utøvde massiv vold mot min klient burde stilles til strafferettslig ansvar for det, sier Wiik.

Flere anmeldelser

I 2016 meldte kvinnen seg ut av det muslimske trossamfunnet.

Samtidig leverte hun sin første av totalt seks anmeldelser til politiet, der hun anklager imamen og hans familie for vold og trusler mot henne og et av hennes barn.

I 2018 måtte kvinnen tilbringe flere dager på sykehus etter å ha blitt overfalt.

Bildet viser deler av skadene kvinnen fikk etter å ha blitt overfalt på åpen gate i 2018. På tidspunktet bildet ble tatt var hun innlagt på sykehus. Foto: Privat

Imamen og kona ble ilagt besøksforbud mens saken ble etterforsket. Kvinnen sier at imamens kone likevel dukket opp i hennes nabolag.

Kvinnen hevder hun ble kuttet opp med et glasskår på brystet. Også denne hendelsen ble anmeldt.

Imamen avviser at besøksforbudet ble brutt av noen av dem. NRK har også vært i kontakt med imamens kone. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Alle anmeldelsene over har blitt henlagt av politiet.

Kvinnen sier hun ble angrepet og kuttet med et glasskår på brystet. Foto: Privat Slik ser arret etter skadene ut i dag. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Mener politiet diskriminerer

Kvinnen mener politiet behandler henne annerledes, på grunn av hennes etnisitet. Hun har ikke lenger tillit til politiet.

– De har aldri tatt meg på alvor. De har aldri hørt på hva jeg sier. Det er umenneskelig hvordan politiet har behandlet meg, sier kvinnen.

Politiadvokat Nina Kullberg mener det ikke henger på greip at politiet beskyldes for å diskriminere personer basert på etnisitet eller religion.

– Det tar jeg som påtaleansvarlig i min sak sterk avstand fra. Slik jobber ikke politiet generelt heller. Det er ikke riktig etter min mening, sier politiadvokaten.