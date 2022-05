Over 50 politifolk aksjonerte tirsdag morgen samtidig mot flere private adresser i Oslo og mot Nordeas kontor på Majorstua.

Totalt fem personer ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. To av dem er ansatte i Nordea, én er ansatt i Nav og én har tidligere vært ansatt i Nav.

Tirsdag kveld opplyser forsvarerne til de siktede at alle de fem siktede er løslatt. Siktelsene mot dem opprettholdes.

Politiadvokat Kristin Rusdal Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er to bankansatte som er siktet for grov korrupsjon og tre andre som er siktet for medvirkning, sier politiadvokat Kristin Rusdal.

– Kan det komme flere pågripelser?

– Det er for tidlig å si noe om, men nå vil vi jo etterforske saken framover og gjøre de etterforskningsskrittene vi mener er nødvendige, sier Rusdal.

De siktede har sittet i avhør i hele dag.

Rusdal ønsker foreløpig ikke å gå inn på detaljer i saken, som hvilken rolle politiet mener den enkelte siktede har i saken.

Det var VG som først omtalte saken.

Naboer bekrefter til NRK at politiet aksjonerte mot en privatadresse på Grønland ved 07-tiden tirsdag morgen. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Avviser siktelsen

Den nåværende Nav-ansatte har forklart seg for politiet, forteller advokaten hans, Ola Lunde.

– Han kjenner seg overhodet ikke igjen i siktelsen. Han kan ikke begripe at dette har forekommet, rett og slett, sier Lunde

Nav bekrefter til NRK at de kjenner til pågripelsene:

– Vi ønsker ikke å kommentere saken nå, da den er under etterforskning av politiet, sier arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Sonja Skinnarland.

Den ene Nordea-ansatte ble pågrepet hjemme, forteller hans advokat, Christian Flemmen Johansen.

– Siktelsen er omfattende og alvorlig, men vi forholder oss til det på en rolig måte.

– Politiet ønsker å avklare hans rolle i saken, og om han har noen rolle i denne saken i det hele tatt, forteller han.

Advokat Christian Flemmen Johansen. Foto: Fouad Acharki / NRK

Mannen som hverken er tilknyttet Nordea eller Nav ble også pågrepet i sin egen bolig i morges, ifølge hans forsvarer, Carl Rieber-Mohn.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen.

De to andre siktede i saken har fått oppnevnt Solveig Høgtun og Annette Barlinn som forsvarere. De vil foreløpig ikke kommentere hvordan deres klienter stiller seg til siktelsene.

Skal ha lånt ut 150 millioner på falskt grunnlag

Etterforskningen av saken startet da Nordea selv leverte en anmeldelse i februar i år.

– Det er snakk om å ha søkt om lån med grunnlag i dokumentasjon som er manipulert eller forfalsket, forteller politiadvokat Kristin Rusdal.

– Det skal ha foregått siden tidlig i 2018, og det er ifølge Nordea utbetalt lån på til sammen cirka 150 millioner kroner, sier Rusdal.

Kommunikasjonsdirektør Christan Steffensen i Nordea Foto: Kristin Granbo / NRK

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea sier de anmeldte saken etter interne undersøkelser.

– Funnene kan tyde på regelbrudd og knytter seg til utlån av penger.

Steffensen sier de ser svært alvorlig på saken.

– Nordea har nulltoleranse for regelbrudd, og tar alle de nødvendige skritt nå overfor de to ansatte. I første omgang er de suspendert.

Steffensen vil ikke kommentere om de mistenker at flere bankansatte er involvert.

– Hvor jobbet de to?

– Det vi kan si er at de jobbet innenfor en del av virksomheten som har jobbet med utlån av penger.

Ifølge politiet har Nordea varslet at det kan komme flere saker enn de lånene politiet nå kjenner til.

