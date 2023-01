Bane Nor: Vil ikke si når Follobanen åpner igjen

Det er usikkert når Follobanen åpner igjen. Det er klart etter at Bane Nor på et pressemøte i dag ikke vil komme med en ny dato.

Til nå er 12. februar antydet som en dato for gjenåpning.

Men nå er det altså usikkert når både strømsetting, testkjøring og åpning av Follobanen vil skje.

– Vi har vært for optimistiske, innrømmer konsernsjef Gorm Frimannslund om fristene som Bane Nor så langt har oppgitt.

– Sett i ettertid burde vi ikke kommunisert noen datoer, legger han til.

Planen har vært det skulle settes strøm på Follobane-anlegget i dag og testkjøringen starte imorgen.

Nå er det besluttet at strømsettingen skyves på i fem dager.

Det er blant annet problemer med skjøter i høyspentkabler som gjør at Bane Nor nå skal bytte ut fire kabler på 600 meter hver.

Dermed er det 2,4 kilometer med kabler som fører strøm til toganlegget som må byttes ut.

Konserndirektør for utbygging Stine Undrum sier også at det er en risiko for at arbeidet som nå pågår vil ta lengre tid enn de beregnede fem dagene.

I tillegg vil hun ikke utelukke at det kan oppstå uforutsette problemer når testkjøringen starter.

Nå skal Vy lansere et midlertidig rutetilbud som vil gjelde fra 1. februar til Follobanen åpnes igjen.

Follobanen går mellom Oslo og Ski, og åpnet 11. desember i fjor. Den 22 kilometer lange strekningen hadde en prislapp på nesten 37 milliarder kroner, men måtte stenge allerede etter drøy uke med store trafikale og tekniske problemer.