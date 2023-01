Den nye Follobanen mellom Oslo og Ski ble åpnet for trafikk 11. desember. De første dagene med drift var det flere tekniske problemer. Da det elektriske anlegget gikk varmt 19. desember ble banen helt stengt for trafikk.

Siden da har gjenåpningen blitt utsatt flere ganger, før Bane Nor i starten av januar sa at de ville få trafikken i gang igjen før 1. februar.

Nå er gjenåpningen utsatt nok en gang, til 12. februar.

Ifølge en pressemelding fra Bane Nor er årsaken at arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet.

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.

Selskapet vil være sikre på å ha nok tid til å håndtere eventuelle feil og mangler som skulle dukke før trafikken settes i gang igjen.

Testkjøringen med tog på linjen skulle egentlig starte på fredag, men ble i går utsatt til lørdag. Arbeidet med å gjennomgå strømkablene har vært mer omfattende enn antatt, ifølge Bane Nor.

– Beklagelig

Utsettelsen gjør at togreisende i Follo og Østfold må vente enda lenger på det togtilbudet de har blitt lovet. Ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan (Ap), sier hovedfokus nå er at de må få et togtilbud de kan stole på.

– Det er beklagelig at Follobanen ikke åpner som planlagt. Heldigvis er har Vy lagt en plan B om banen ikke åpnet innen 1. februar. Det viktigste nå er at den planen settes i verk slik at de togreisende får en forutsigbar hverdag.

Opdan sier hun stoler på Bane Nor når de sier det trengs mer testing.

– Dersom dette er det som må til for at det skal være trygt og forutsigbart når Follobanen åpner, så må det gjøres, sier ordføreren.

Bane Nor mente feil som førte til full stopp, ikke var meldepliktig

Strømfeil

Feilen på prestisjeprosjektet til 37 milliarder kroner ligger i systemet som håndterer såkalt returstrøm.

Tog bruker ikke bruker opp all strømmen som kommer fra kontaktledningen i tunneltaket. Derfor blir «resten» sendt tilbake i systemet gjennom skinnene.

Men på Follobanen blir dette gjort på en annen måte enn det som er vanlig i Norge.

Det systemet klarte ikke å håndtere mengden strøm som ble sendt tilbake. Det førte blant annet til varmgang og røykutvikling i flere kabler.

Bane Nor ba før åpningen Norconsult om en uavhengig vurdering av løsningen. Rapporten ble klar mindre enn to uker før åpningen. Den påpekte flere svakheter og listet opp ni anbefalinger.

Krever gransking

På nyåret kalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) inn til hastemøte. Først der skal han ha fått informasjon om usikkerheten rundt strømmen. Heller ikke ledelsen i Bane Nor skal ha fått denne informasjonen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Kristina Kalinina / NRK

Etter møtet sa Nygård at han vil ha en ekstern gransking av hele prosjektet.

Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil ha en rapport om hva som har gått feil.

Nygård har også bedt om flere svar fra Bane Nor og andre sentrale aktører. Disse hadde frist til mandag 16. januar med å svare.

Bane Nor har også selv satt i gang to granskninger av Follobanen, én intern og én ekstern.

Tirsdag ba også Jernbanedirektoratet om oppdaterte risikovurderinger før banen skal gjenåpne.

Kostbart prosjekt

Follobanen går mellom Ski sør for Oslo og Oslo S. Den tok 13 år å bygge og har en prislapp på nesten 37 milliarder kroner. Jernbanelinjen er det dyreste samferdselsprosjektet i Norge noensinne.

Det tilsvarer nærmere 1,7 millioner kroner per meter på banen, som er 22 kilometer lang.

I 2008 regnet man med at det hele ville koste 11 milliarder kroner.

Arbeidet med banen har støtt på mange problemer:

