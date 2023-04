– Det er usikkert hvor lenge det varer foreløpig.

Det sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund. Han legger til at feilen mest sannsynlig blir rettet natt til fredag.

Tre av fire spor er i drift på grunn av feilen.

Pressevakt i Bane Nor Harry Korslund sier det tar tid å rette feilen. Foto: Thomas Martinsen / NRK

Feilen berører både lokaltog, regionstog, fjerntog og flytog.

Bane Nor opplyser på sine nettsider natt til onsdag at feilen fører til at det vil bli benyttet færre spor mellom Skøyen og Oslo S.

Ifølge Vy er det ikke varslet noen ny oppdatering på situasjonen før klokken 12 onsdag. Også Go-Ahead og SJ blir påvirket.

Må beregne ekstra tid

Pressevakt i Vy Åge-Christoffer Lundeby ber de som skal ta toget beregne ekstra god tid.

– Vi følger situasjonen tett, men vi har ikke anledning til å kjøre på flere spor enn det Bane Nor har åpne, sier Lundeby.

Vy har satt inn tiltak for at det skal bli så lite forsinkelser som mulig. Blant annet er halvparten av togene mellom Spikkestad og Lillestrøm innstilt.

Vy setter ikke inn alternativ transport.