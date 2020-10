Onsdag startet rettssaken mot Bane Nor som er tiltalt for uaktsomt drap. Første vitne var kameraten til Even Warsla Meen, som døde av omfattende brannskader.

24. februar i fjor tok han, Warsla Meen og en 16 år gammel jente seg inn på området. Han hadde vært der et par ganger tidligere. Det hadde ikke de to andre tenåringene.

Kameraten overlevde ulykken inne i togtunnelen på Filipstad i Oslo, men ble påført brannskader på store deler av kroppen. I løpet av sin forklaring trengte han flere pauser.

Even Warsla Meen døde etter ulykken på Filipstad i Oslo 24. februar i fjor. To andre ungdommene ble hardt skadet. Foto: HEIDI FJØRTOFT KLOKK / NRK

– Vi tenkte å sette oss oppe på toget, fordi det var ingen andre steder å sitte der inne.

Kamerat: – Ba han rulle ned

Det var da de kom borti en kjøreledning med hele 15.000 volt.

– Etter det husker jeg ikke så mye. Jeg husker at Even var oppe på toget, sa han og la til:

– Jeg ba han om å rulle ned, fordi det brant der oppe. Han hørte ikke på meg. Jeg forsøkte å komme meg opp for å få Even ned, men venstrehånden min fungerte ikke, så jeg klarte det ikke.

Aktor: Kunne vært unngått

Bane Nor er også tiltalt for skadene på de to andre ungdommene og for ikke å ha sikret området godt nok.

I mars ble Bane Nor ilagt en bot på 10 millioner kroner av Oslo statsadvokatembeter. De sa at du kun kunne vedta forelegget kun for manglende sikring. Ikke for uaktsomt drap eller skadene.

Dermed valgte statsadvokaten å ta saken til retten.

– Hadde Bane Nor fulgt sine egne regler, så hadde ikke denne ulykken skjedd, sa statsadvokat Kristin Røhne da rettssaken startet onsdag.

Hun påpekte at mange har oppholdt seg ulovlig på området.

Statsadvokat Kristin Røhne mener de kan bevise at det er Bane Nor som har skylden for dødsulykken. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Mye tyder på at området på Filipstad var et hotspot for uønsket ferdsel.

Bane Nor: Gjerdene klippes og vakter trues

Områdedirektør Lars Berger fra Bane Nor forklarte seg om utfordringene knyttet til uvedkommende inne på deres områder:

– Det bekymrer meg at gjerdene våre stadig blir klippet opp og at vaktene våre blir truet.

Bane Nor-direktøren var tydelig på at mer midler til sikring for uvedkommende, ville gått ut over sikkerheten for passasjerene og de som jobber på området.

– Hvor langt skal vi gå for å hindre folk fra å komme seg inn på våre områder. Jeg tror ikke det er mulig å hindre det, sa Berger.

Familiene: Bane Nors ansvar

I etterkant av ulykken har det kommet frem at området ikke var godt nok sikret. Ifølge Statens Havarikommisjon var gjerdet på det laveste 106 cm høyt. Høyden skulle vært 180 cm.

Statens Havarikommisjon skrev i sin rapport at gjerdet ved ulykkesområdet var lavere enn loven krever. Foto: Vegar Erstad / NRK

I dag er gjerdet blitt byttet ut og følger nå Bane Nors egne regler.

– Hadde det vært slik da, så hadde jeg tenkt at det ikke var verdt det. Jeg ville ikke tatt meg inn på området, forklarte kameraten som overlevde ulykken.

Familien til avdøde og kameraten har anklaget selskapet for å bagatellisere sitt eget ansvar. De har etterlyst at Bane Nor tar ansvar for ulykken.

Advokat Sven Knagenhjelm representerer foreldrene til Even Warlsa Meen og kameraten som overlevde. Foto: Nadir Alam

Advokat Sven Knagenhjelm representerer foreldrene til Even Warlsa Meen og kameraten hans som overlevde. De mener at Bane må ta ansvar for ulykken.

Bistandsadvokaten peker på at for å være ansvarlig, må man vite hvilken risiko man utsetter seg for.

– I dette tilfelle visste ikke ungdommene, som tok seg inn på et område hvor de ikke hadde noe å gjøre, at de utsatte seg for å komme i kontakt med 15.000 volt.

Bane Nors forsvarer, Per Sigvald Wang, er klar på at det statlige foretaket ikke kan stilles straffansvarlig for ulykken. Forsvareren viste blant annet til at det var barrierer og skilting ved området.

– Etter Bane Nors syn er det ikke grunnlag for straffansvar.