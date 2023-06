For andre gang på to dager er det kommet en rapport om Follobanen.

Det ble bom stopp på togstrekningen mellom Ski og Oslo bare dager etter at den åpnet før jul.

I stedet for å suse gjennom den nye Blixtunnelen måtte tusenvis av togreisende ta omveien via gamle Østfoldbanen.

I går fikk samferdselsministeren overrakt en rapport.

– Det er ikke én årsak. Det er et sammensatt sett av hendelser som til sammen gjør at vi ender i den situasjonen vi endte i.

Det sa Dag Fredrik Bjørnland i Implement Consulting på en pressekonferanse. Firmaet laget rapporten for Samferdselsdepartementet.

Stengingen av Follobanen Ekspander/minimer faktaboks Follobanen åpnet 11. desember 2022, men måtte stenges ni dager senere, den 19. desember.

Fra denne datoen gikk togtrafikken mellom Oslo og Ski som før: på den «gamle» Østfoldbanen.

Follobanen åpnet igjen 5. mars 2023.

Under stengningen pågikk det feilsøking og feilretting.

Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner.

Brannen og røykutviklingen fikk store trafikale konsekvenser, men innebar liten risiko for mennesker og natur. Hendelsen førte ikke til personskader eller skader på miljøet. Kilde: Bane Nor

I dag kom det nok en rapport.

For dårlig kontroll og styring

Rapporten sier at Follobanen var et megaprosjekt hvor mye ble prøvd ut for første gang.

Bane Nor var ikke gode nok på styring og kontroll av entreprenørene, skriver PWC.

Konsulentselskapet har laget rapporten for Bane Nor.

Fra reparasjonsarbeidene på Follobanen i vinter. Foto: Aleksander Haugdal / Bane Nor

De tekniske løsningene, som dels var ukjente for Bane Nor, viste seg senere å være mangelfulle på visse kritiske punkter, står det.

I tillegg resulterer den økte floraen av produkter i høyere levetidskostnader, står det i rapporten «Evaluering av Follobane-prosjektet».

Togstrekningen mellom Ski og Oslo åpnet 11. desember i fjor. Bare ni dager senere ble den stengt på grunn av tekniske problemer.

PWC mener også at det ikke var gjort nok risiko- og kvalitetsstyring til å avdekke feilene som førte til togstoppene.

De mener også at testingen og innkjøringen ikke var god nok til å avdekke feilene.

I rapporten foreslår selskapet muligheter for forbedring: