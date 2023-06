Bane Nor får kritikk i granskningsrapport

I dag er det kommet en ny rapport om Bane Nor og problemene på Follobanen.

«Evalueringen konkluderer med at nye og dels uvante rammebetingelser, kombinert med at Bane NOR ikke i tilstrekkelig grad lyktes med sin styring og kontroll av entreprenørene og kvalitetssikring av deres løsningsvalg, ga forhøyet risiko for feil og mangler i tekniske installasjoner. Dette muliggjorde blant annet feil i utførelse av skjøter og endeavslutninger, samt drypp over isolator, som forårsaket den togstoppende hendelsen», står det i sammendraget i rapporten.

Rapporten er utarbeidet for Bane Nor av konsulentselskapet PWC.

I går kom en annen rapport om Follobanen:

«Rapportering og kommunikasjon i store prosjekter bør forbedre på flere områder», anbefaler firmaet som har gransket stengingen av Follobanen i vinter. Den rapporten er laget av Implement Consulting Group og ble overrakt samferdselsministeren.