– Jeg vil først begynne med å beklage til de reisende og passasjerene som ikke får brukt togtilbudet, sier Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor til NRK.

Hun sier de har jobbet natt og dag både i romjulen og nyttårshelgen for å rette opp feilen som førte til røykutvikling i strømanlegget til jernbanen.

Stengt i alle fall ut januar

På spørsmål om når det er håp for at Follobanen åpner, svarer Undrum at hun ikke kan love «noe som helst».

– Men det vi kan si er at vi jobber kontinuerlig for at vi skal få dette togtilbudet opp igjen så snart som mulig.

Hun sier samtidig at et alternativt togtilbud vil være på plass innen 9. januar.

Pendlere har fryktet kollektivkaos.

Samferdselsministeren er utålmodig

Også samferdselsministeren syns situasjonen er sterkt beklagelig.

– Det er ikke vanskelig å sette seg inn i passasjerenes frustrasjon, og det er selvfølgelig ikke godt nok at et helt nytt infrastrukturtiltak som Follobanen ikke virker, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier de skal ha nytt møte med Bane Nor i løpet av uka. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Han sier departementet har tydelige og sterke forventninger til at Bane Nor fikser problemet så fort som mulig.

Nygård sier de forventer svar på hvorfor dette skjedde og hva som skal til for å få togtilbudet opp å gå igjen.

Stengt rett etter åpning

Den nye togstrekningen har vært stengt siden før jul.

Årsaken var varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon – få dager etter at strekningen ble åpnet.

Den nye jernbanelinjen mellom Oslo og Ski har kostet 36 milliarder kroner, og reisetiden skulle halveres fra 22 til 11 minutter

Blixtunnelen er ikke i bruk som planlagt ennå. Foto: Nicolas Tourrenc

For tidlig å stille noen til ansvar

Fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i Viken sier at toppledelsen i Bane Nor må vurdere sine stillinger.

– Det jobber vi ikke med nå, sier Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

Vi bruker all vår energi på å rette feilen og å få togtilbudet opp og stå. Så får vi heller komme tilbake til skyld og eventuelt ansvar for hendelsen, sier Undrum.

Også samferdselsministeren sier de har fullt fokus på at togtilbudet skal opp å gå igjen.

– Så får vi gå gjennom helheten, og årsaken og forklaringer i etterkant, sier Jon-Ivar Nygård.