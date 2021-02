Det var torsdag formiddag politiet fikk melding om forsøket på svindel.

Tre 18 år gamle ungdommer fra Bærum var gjester ved Norefjell Ski & Spa. De hadde vært på hotellet i flere dager, benyttet seg av hotellets fasiliteter, og spist og drukket i rikelig monn.

Da hotellet sjekket om gjestene var betalingsdyktige, prøvde ungdommene å lure hotellet til å tro at de hadde betalt.

– De har forsøkt å vise falske transaksjoner til de ansatte, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Bærumsgutt hovedmistenkt

Gjestene hadde leid en leilighet der det har kommet og gått folk over flere dager, forteller Mørch.

Marianne Mørch er operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt. Foto: NRK

En av ungdommene er pågrepet og kjørt til arresten i Drammen. Han betegnes som hovedmistenkt, og han er siktet i saken.

– Han blir avhørt etter hvert, og vi etterforsker videre, sier Mørch.

Etter mye festing må leiligheten gjennom en grundig rens, ifølge politiet. Det skal ha ligget champagneflasker over alt.

Sjelden folk ikke kan betale

Sjur Aalvik ved Norefjell Ski & Spa opplever ikke så ofte at gjestene hans ikke er betalingsdyktige. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Det er ikke hverdagskost at folk ikke gjør opp for seg ved hotellet. En gang iblant opplever hotelldirektøren at folk ikke har penger, men det skjer ikke hver måned.

– Det er slik sett et lite problem, men det er viktig å ta tak i det når det skjer, sier Sjur Aalvik, direktør ved Norefjell Ski & Spa.

De hotellansatte fulgte godt med da gjestene satte mye av det de kjøpte på rommet under oppholdet.

– I slike tilfeller pleier vi å ta en rutinemessig sjekk, og når det ikke finnes penger å reservere på noen måte, tar vi det videre, sier Aalvik.