Liv Rønning i Bærum hadde sett fram til å få den andre dosen med koronavaksine langfredag.

Men slik blir det ikke: Bærum har valgt å flytte dose 2-avtalene til etter påske. I alt er det snakk om 1075 avtaler.

Bakgrunnen var blant annet at et fåtall ønsket å utsette andre vaksinedose, fordi det var satt opp time i påskeferien. Kommunen ønsket også å gi ansatte fri, uten at dette skulle forsinke vaksineringsprogrammet.

– Urettferdig

– Jeg syns det er dårlig gjort. Vi har lagt opp påsken etter tiden vi fikk tildelt. Det er ikke alle som er på hytta, sier Rønning.

Og skal man dømme ut fra kommentarfeltene på Facebook, er det mange som er enige med henne. En forteller om moren som knapt har vært ute på et år som venter på dose nummer to.

En annen som reagerer er Bjørn Horndalen. Også han skulle vaksineres langfredag.

– Jeg føler at det er veldig urettferdig. Det er faktisk respektløst, mener jeg. For oss som var klare og har innrettet oss etter å ta vaksinen i påsken. At påskeferie skal gå foran syns jeg ikke noe om.

Bjørn Horndalen (80) skulle få vaksinedose nummer to i påsken. Før Bærum kommune avlyste avtalen. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Fikk vite om utsettelsen i pressen

Liv Rønning reagerer på at kommunen nå velger å avlyse vaksinetimer, samtidig som de selv er svært strenge med at man skal møte til oppsatt tid.

Da hun tok den første dosen, ringte de på bare noen timers varsel. De hadde fått en avlysning og hun ble dermed kalt inn.

– Jeg fikk da bryskt beskjed om at vi måtte ta imot det tidspunktet vi fikk. At man kan ikke bestille time når det måtte passe hver enkelt, man må ta den timen man får. Da stiller du jo opp. Nå har vi fått en avtale langfredag, og da syns jeg det er lettvint fra kommunens side å avlyse, sier hun.

Liv Rønning håpet å være fullvaksinert i i løpet av påskeuka. Nå er vaksinasjonstimen utsatt. Foto: Privat

Hun reagerer også på at hun ikke har blitt kontaktet av kommunen. Rønning fikk først vite om utsettelsen av pressen.

Da NRK snakket med henne søndag ettermiddag visste hun ikke når hun ville få neste dose.

– Ingen forsinkelser

– Vi beklager at utsettelsen kommer sent. Vi skal sørge for ny avtale rett etter påske, sier kommunaldirektør for velferd Kristin Nilsen i Bærum kommune.

Alle som skulle få dose to i helligdagene vil få ny time tirsdag eller onsdag etter påske. Kommunen lover å ta kontakt med alle det gjelder.

Ifølge Nilsen har saken blitt misforstått. Hun understreker at flyttingen av timene ikke vil føre til noen forsinkelser i vaksinering.

– Alle som har fått time for å få første dose i påsken, får gjennomført sin vaksinering, sier hun.

Kristin Nilsen er kommunaldirektør for velferd i Bærum kommune. Foto: Willy Hage / NRK

For noen uker siden var det flere som vaksinerte seg som skulle få dose to i påskeuka, fordi det da var slik at man ville ha tre uker mellom dosene.

Nå har helsemyndighetene økt intervallet på hvor lenge det bør gå mellom dosene, og derfor kan den andre dosen flyttes, mener kommunen.

– Kunne man ikke da innkalt noen som venter på dose 1 og gi dem vaksine i stedet?

– Disse dosene er forbeholdt de som skal ha annen dose. Hvis vi begynner å gi dem til folk som skal ha den første dosen, mister vi logistikken vår. Det er viktig at de gis til dem som skal ha andre dose, sier Nilsen.

Beklager «uheldig» kommunikasjon

Det har blitt framstilt som at det var de som skulle få vaksinen som selv ba om å få time etter påske fordi de skulle på ferie.

I realiteten var det kun 25 av de 1075 som ba om dette. Det er andre grunner til at vaksineringen utsettes, ifølge Bærum kommune.

– Det har vært en uheldig kommunikasjon her, og vi beklager at det er etterlatt et inntrykk av at Bærums innbyggere ikke prioriterer vaksiner, for det gjør de fullt ut. Vi får mange tilbakemeldinger fra folk om at de ønsker vaksine og står i kø, sier kommunalsjef for helse i kommunen, Grete Syrdal til NRK.

Syrdal sier de også ville flytte avtalene på skjærtorsdag og langfredag for at de ansatte som setter vaksiner skulle få fri.

– Vi har forskjøvet noe av vaksineringen i helligdagene i påsken, av hensyn til våre medarbeidere som er slitne. De har stått på i et år og skal også stå på når vaksineringen begynner for alvor senere i vår. Så vi ønsket å gi dem fri i helligdagene.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

FHI-overlege: – Avhengig at det er minst mulig plunder og heft

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) mener ikke saken er noe bedre av at det bare er dose 2-vaksineringer som flyttes på.

Han frykter enhver utsettelse kan føre til trøbbel for vaksinasjonsprogrammet:

– Da må kommunen jobbe ekstra uken etter for å vaksinere de utsatte, og de som ellers skulle være vaksinert i påskeuka, sier han.

– Vi skal i ukene fremover vaksinere 3–4 prosent av den voksne befolkningen hver uke. Da er vi avhengig at det er minst mulig plunder og heft og at alt går på skinner.

Han oppfordrer også folk til å ta timen de får tildelt:

– Dette er en kjempeviktig vaksine, og mange står i kø og venter. Vi ønsker å få dette unnagjort så fort som mulig.