Bærum sykehus er først i Norge med å ta i bruk kunstig intelligens til behandling

– Denne nye teknologien vil endre pasientforløpet og behandlingen for 14.000 pasienter årlig på Bærum sykehus, sier avdelingsleder Hege Frostad Dahle i kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset til NTB.

I en periode har sykehuset dobbeltsjekket at alt fungerer som det skal.

Kunstig intelligens skal vurdere røntgenbilder når det er mistanke om mindre bruddskader.

Får svar etter to minutter

Her er det mye tid å spare. Både for pasienter og for sykehuset.

– Folk har ventet i mange timer på at en lege skal ha tid til å se på bildene. Nå skal bildene behandles og tolkes av KI, og i løpet av 1–2 minutter vil svaret foreligge, sier Dahle.

Hvis KI konkluderer med «Ikke brudd», kan radiografen sende pasienten direkte hjem.

Pasientbehandlingen her på Bærum sykehus skal bli mer effektiv ved hjelp av KI. Foto: Audun Braastad / NTB Pasientbehandlingen her på Bærum sykehus skal bli mer effektiv ved hjelp av KI. Foto: Audun Braastad / NTB

Under testingen har KI vist seg ekstremt god til nettopp å avdekke ikke-brudd.

Rundt 70 prosent av pasientene som kommer inn med mistanke om brudd, har ikke brudd.

– En stor andel pasienter vil kunne reise direkte hjem etter at bildet er tatt.

De som får påvist brudd, kan da sendes tilbake til akuttmottaket.

Tar ikke over for legene

Sykehuset forsikrer om at ikke alt overlates til KI fra nå.

– Dette er et støtteverktøy for våre ansatte. Alle bilder kvalitetssikre av våre fagfolk dagen etter, sier Dahle.

Hun forteller at ingen andre helseforetak i Norge i øyeblikket bruker kunstig intelligens (KI) i pasientbehandling på den måten Bærum sykehus gjør.

– Fire andre sykehus i Vestre Viken vil følge etter. Så skal erfaringene brukes til å implementere dette i hele Helse-Sør Øst, sier avdelingsleder Hege Frostad Dahle i kommunikasjonsavdelingen ved Bærum sykehus.