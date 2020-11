Bærum og Asker stenger treningssentre og innfører skjenkestopp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nyheten kommer i en pressemelding onsdag formiddag.

Ordførerne Lisbeth Hammer Krog (H) og Lene Conradi (H) mener det er for høy mobilitet i samfunnet nå.

– Det blir rett og slett for mange som ikke holder seg hjemme, sier Krog til NRK.

Hun forteller at pågangen på treningssentrene i Bærum har vært særlig høy det siste døgnet.

Ordførerne anbefaler at treningssentre og skjenkesteder stenger alkoholsalget med umiddelbar virkning.

– Vi ser også at åpne treningssentre og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme.

Ble kontaktet av Høie

Helomvendingen skjer etter sterk henstilling fra nasjonale helsemyndigheter og kritikk fra Oslo kommune.

Helseminister Bent Høie ringte Krog tirsdag kveld.

Han var bekymret for situasjonen i kommunen og spesielt for pågangen på treningssentrene, forteller hun.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H). Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Høyre

Ekstraordinære møter

Kommunene innkaller formannskapene sine til ekstraordinære møter klokken 15:00 i dag.

Ordførerne ber kommunene endre koronareglene til å bli tilnærmet like som de i Oslo.

– Det innebærer også nedstengning av steder der folk møtes for aktivitet, som svømmehaller, bowling og lignende, skriver ordførerne.

– Dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men vi ser oss nødt til å følge nasjonale helsemyndighetenes klare melding, legger de til.

Stenger ikke

Kommune rundt Oslo er foreløpig ikke samstemte når gjelder koronareglene.

Ås kommune innfører ikke skjenkestopp, opplyser kommuneoverlege Sidsel Storhaug.

– Vi følger Oslo på alle de andre punktene, fordi vi ligger så nært. Men akkurat restaurantene hos oss får lov til å skjenke frem til klokken 21:30, sier hun.