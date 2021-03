Bærum får brukt alle vaksinene sine

Bærum kommune opplyser at det ikke vil få noen konsekvenser for vaksineringen i kommunen at de har utsatt avtaler til etter påske. Søndag formiddag skrev Budstikka at kommunen har valgt å avlyse vaksineavtalene som var planlagt på helligdagene fordi mange heller ville ha påskeferie. Kommunikasjonssjef i kommunen, Lisa Bang, forteller at avtalene utsettes først og fremst fordi grensa for når man kan sette dose to av vaksinen er utvidet. – Avtalene som var gjort disse helligdagene var kun andre dose. Og da grensa for når den må settes ble utvidet fra to til seks uker, fikk vi muligheten til å utsette disse. Det vil si at både innbyggere og kommunens helsepersonell kan få noen dager påskeferie, sier Bang.