Må rive dyr jubileumsgave: – Det meste som kunne gå galt, har gått galt

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Jubileums-badstuen i Moss, som stod klar til bruk i 2021, har aldri blitt tatt i bruk på grunn av en lang liste over alvorlige mangler.

Kommunedirektøren har bestemt at bygget skal rives, siden det vil være for dyrt å rette opp i feilene.

Badstuen var sammen med et stupetårn en jubileumsgave til Moss fra Sparebankstiftelsen DNB, verdt 5 millioner kroner, i forbindelse med byens 300-årsjubileum i 2020.

Moss Kurbadstue AS, som skulle drifte anlegget, har sendt Moss kommune et erstatningskrav siden anlegget de skulle drifte blir revet, men kommunen avviser kravet.

Rintala Eggertsson arkitekter, som vant anbudet og står bak installasjonene, ønsker ikke å kommentere saken. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er bare å beklage. Det meste som kunne gå galt, har gått galt, sier Therese Evensen, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

Det er mer enn to år siden badstuen ved Fleischer Brygge stod ferdig. Men en lang liste med alvorlige mangler har sørget for at den fortsatt ikke er tatt i bruk.

Therese Evensen er kommunikasjonssjef i Moss kommune. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Nå har kommunedirektøren bestemt at den må rives. Å rette feilene blir for dyrt.

– Det er en kjempekjedelig sak for kommunen. Vi er lei oss, for dette skulle være et gladprosjekt.

Moss Avis har fulgt saken tett de siste årene og skrevet en rekke artikler.

Jubileumsgave til flere millioner

Historien om stupetårnet og badstuen på Fleischer Brygge har blitt av det lange slaget.

I 2020 feiret Moss 300-årsjubileum. I den forbindelse ville Sparebankstiftelsen DNB gi byen en jubileumsgave til en verdi av 5 millioner kroner.

Pengene skulle brukes til en kunstinstallasjon i form av et stupetårn og en badstue. Moss kommune utlyste en konkurranse, og oppgaven gikk til Rantala Eggertsson arkitekter.

De har også vært ansvarlig for søking og utførelse av prosjektet.

Stupetårnet i forgrunnen blir stående. Badstuen i bakgrunnen kommer til å bli revet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Stupetårnet, som står noen meter unna badstuen, har også ført med seg utfordringer og utsettelser. Det skulle stå ferdig julen 2020, men var ikke klart til bruk før juni 2021.

Kort tid etter det måtte tårnet stenges i sju nye måneder for å sikres bedre.

Badstuen rett bortenfor stod ferdig i 2021. Pandemi og bygging av servicebygg gjorde at den stod ubrukt frem til en nedslående tilstandsvurdering kom på bordet etter en befaring i februar 2023.

Materiale på innsiden kan avgi giftige gasser i varme, det er innsyn til omkledningsrommet og hvilebenken utenfor omtales som livsfarlig. Se full liste i faktaboks under.

I tillegg hadde bygget forfalt i ventetiden.

Liste over badstuens mangler Ekspander/minimer faktaboks Badstuen har trykkimpregnert furumateriale på innsiden, som kan avgi giftige gasser når rommet er varmt.

Dørene til omkledningsrommet er bygget på en måte som gir innsyn på over- og undersiden.

Omkledningsrommet har også spilevegger med større spileåpninger enn maksimumsmålet på 10 centimeter.

Det er funnet fukt og sopp på underside av tak og vegger.

Taket har lekkasjer og det er vanninntrenging i sammenkoblinger mellom bygningsdeler.

Inngangsdører har synlige skader og svak opphengsling. Dør i badstuen slår også innover, ikke utover.

Badstuen bør være isolert.

Det bør være en ventil nede ved ovnen og det bør være innlagt vann i bygningen.

Hvilebenken utenfor badstuen har lav rygg og plastduken bak er splittet midt bak benken. Det er ingen sikring mot fall og ifølge tilstandsrapporten er den livsfarlig.

Bygget mangler en del universell utforming, ved at det ikke er visuelle eller taktile merkinger for personer med synsutfordringer. Det er heller ikke tilstrekkelig bredde for folk i rullestol.

Bygget har synlig skjevhet i horisontalplanet.

Det mangler rekkverk eller annen sikring ved inngangspartiet, så man kan falle fra kaien og ned i sjøen.

Det er heller ingen badestige ved badeplattformen.

Det er generelt svært dårlig håndverksmessig utførelse av alt tømrerarbeid. Kilde: Tilstandsrapport fra takstingeniør og Moss Avis

Etter dette ble ferdigattesten for badstua fra 2020 trukket tilbake.

Møte med Sparebankstiftelsen

– Det er ganske mye som ikke har gått helt etter planen, sier Therese Evensen.

– I ettertid ser vi at vi burde organisert arbeidet på en annen måte. Vi må lære av de feilene vi har gjort.

Sparebankstiftelsen DNB ba kommunen om en gjennomgang av saken etter at det ble klart at deler av gaven deres blir revet.

Anlegget var en gave fra Sparebankstiftelsen DNB, som har ytret ønske om en orientering. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Ifølge Evensen har partene snakket sammen torsdag 19. desember.

– Vi har hatt dialog underveis også, men nå har de fått status på endelig konklusjon.

Servicebygget med toaletter, som kommunen har satt opp i forbindelse med prosjektet, ble i det minste ikke satt opp forgjeves. Stupetårnet blir stående, selv om søsterbygget rives.

– Vi tror og håper mossingene får stor glede av dette, avslutter Evensen.

Les også Åpning av dobbeltspor gjennom Moss utsettes til 2030

– Det er en skam

Folk NRK møter nede ved anlegget synes saken er trist.

– Det har tatt fryktelig lang tid. Det er knapt mulig å si noe fornuftig om dette her, sier Anders Knutzen.

Anders Knutzen er ikke spesielt imponert over noen av partene i forbindelse med oppføringen av badstuen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han synes det er greit at det rives når situasjonen har blitt som den har blitt.

– Når det først har gått galt, så har det gått galt. Da er det like greit å få det vekk, mener han.

Daniel Fishbain liker stupetårnet og bruker det om sommeren. Han er ikke like imponert over badstuen.

– Det er en skam. Jeg synes det er synd at den skal rives.

Erstatningskrav

Moss Kurbadstue AS, som skulle drifte anlegget, har sendt Moss kommune erstatningskrav siden anlegget de skulle drifte blir revet.

Moss kommune avviser erstatningskravet. De mener kontrakten med Moss Kurbadstue AS bortfaller når bygget rives.

Rintala Eggertsson arkitekter, som vant anbudet og står bak installasjonene, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Les også Ferge-kaos på Hvaler: Kan ikke legge til ved fire av sju stoppesteder