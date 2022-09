Ni basseng med mer enn 5 millioner liter vann skal varmes opp. Strømkostnadene har nær doblet seg for Drammensbadet, et av landets største badeanlegg. Nå blinker varsellampene.

– Vi er i en vanskelig situasjon. Vi må forsøke å redusere kostnader, men må også vurdere høyere billettpriser, sier daglig leder Kristina Vinda.

Etter to år med labre besøkstall under pandemien, truer strømprisene med å gi millionunderskudd for det kommunalt eide badet.

– Vi kan ikke fortsette på denne måten, sier badesjefen, som skal presentere de elendige tallene til styret i Drammensbadet om få dager.

Daglig leder ved Drammensbadet, Kristina Vinda, sier høyere billettpriser kan bli et resultat av de høye strømprisene. Foto: Rubina Butt / NRK

– En ting er oppvarming av bassengene. Vi kan ha tusen besøkende på en dag, og alle skal dusje to ganger. Det sier seg selv at det blir dyrt.

Vil ikke senke temperaturen

I tillegg til de høye strømprisene, frykter Vinda at folk ikke vil ta seg råd til å besøke badeanlegget i tiden fremover.

– Jeg er spent på om familier med en presset økonomi vil ta seg råd til å benytte seg av Drammensbadet i tida fremover, sier Vinda.

– Kan det bli aktuelt å senke temperaturen i bassengene eller i dusjanlegget?

– Vi har diskutert det, men jeg tror ikke det blir aktuelt. Vi har et folkehelse- og samfunnsoppdrag. Mange med revmatiske sykdommer har stor nytte av de varme bassengene våre. Å senke temperaturen i dusjen, vil føre til dårligere hygiene, sier Vinda.

Krever tiltak

– De første 7 månedene i år hadde vi like høye strømkostnader som i hele fjoråret. Nå må politikerne gjøre noe, sier daglig leder ved Østfoldbadet, Christine Aannerud.

Hun forteller at de har gjort flere grep for å redusere forbruket, men at det er begrenset hva de kan gjøre.

Daglig leder Christine Aannerud ved Østfoldbadet ber politikerne om hjelp til å håndtere strømprisene. Foto: Privat

– Vi skal holde åpent. Å øke prisene er ikke aktuelt, sier Aannerud.

Hun har lite til overs for politikernes signaler om å gi lån til næringslivet, som en del av en tiltakspakke.

– Vi har vært gjennom en pandemi med nedstengninger. Vi trenger støtte, ikke høyere gjeld, sier Aannerud.

Energikrevende badeanlegg over hele landet har havnet i den samme situasjonen. Enkelte rapporterer om en firedobling av strømutgiftene. Andre har allerede vært nødt til å stenge dørene.

Frykter stengte dører

– Av 35 badeanlegg er det bare 7 som går med overskudd. Alle som driver i denne bransjen sør for Trondheim, er bekymret nå, sier Erik Schreuder.

Han er styreleder for Badelandene, en interesseorganisasjon for de som driver badeanlegg i Norge. Schreuder er spesielt bekymret for de privateide badelandene.

Erik Schreuder er styreleder i Badelandene. Foto: Askerbadet / Privat

– Alle de store badelandene styrer trolig mot millionunderskudd. De får aldri dekket inn dette med høyere billettpriser, sier han

Schreuder, som selv er daglig leder ved Røykenbadet, forteller om ekstreme forskjeller i kostnader mellom sør og nord.

– En kollega av meg som driver badeland i Harstad, betalte ett øre for kilowattimen. Jeg måtte betale 3,27 kroner, forteller han.

Ifølge Schreuder råder det pessimisme foran Stortingets hastemøte om strømtiltak mandag neste uke.

– Jeg frykter at flere vil blir nødt til å stenge dørene hvis det ikke kommer tiltak. De kommunale badene må kanskje vurdere å stenge ned deler av tilbudet. De har lovpålagte oppgaver som rehabilitering og skolesvømming, sier han.