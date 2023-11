Avviste etterlønn-gjennomgang

Ingen partier i Oslo bystyre vil støtte Rødts forslag om en gjennomgang av reglene for etterlønn.

Bakgrunnen for ønsket er NRKs sak om at Raymond Johansen kan få nesten 400.000 kroner i etterlønn.

Forretningsutvalget avviste Rødts forslag om gjennomgang mandag.

– Forretningsutvalget har forsøkt å legge saken død. Men det tror jeg ikke vil skje, sier Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri.

Han håper bystyret vil behandle saken på en seriøs måte. Men sier samtidig at han ikke er overraska over at de store partiene forsvarer etterlønnsordninga.

Gruppeleder Mobasheri mener den tidligere byrådslederens etterlønn kan være i strid med loven.

Raymond Johansen mener selv han har fulgt regelverket til punkt og prikke.