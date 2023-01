Nødetatene er på avfallsanlegget Lindum i Drammen etter funn av flere ampuller. Det siver røyk ut av flere av ampullene.

Det jobbes nå med å få verifisert innholdet i ampullene. To av de ansatte som har blitt eksponert for røyken fra ampullene sees nå til av helsepersonell.

Pål Smits, administrerende direktør ved Lindum avfallsanlegg forteller at området der ampullene ble funnet leies av Norsk Gjenvinning.

Administrerende direktør ved Lindum avfallsanlegg, Pål Smits

– To personer er kjørt til sykehus for nærmere undersøkelse. Så holder vi anlegget helt stengt inntil videre for å være sikre, sier Smits.

Smits forteller at det er stor avstand til nærmeste nabo. Han tror derfor det ikke er noe fare for omgivelsene rundt.

Likevel er hele anlegget stengt inntil videre. Han forteller at politiet har tatt beslutningen med tanke på sikkerheten.

To personer havnet på sykehus etter å ha blitt eksponert for røyk fra ampuller. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det kommer oppdatering på hjemmesiden vår rundt dette underveis, sier Smits.

Han forteller at han ikke vet hva som kan være i ampullene, men at mange ulike aktører leverer inn avfall til Norsk Gjenvinning.

Kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning Bim Cornelia Kase forteller at de samarbeider med politiet om hendelsen. Foto: Privat

Kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning, Bim Cornelia Kase skriver dette i en melding til NRK:

«Per nå har vi ikke noen informasjon om hendelsen annet enn at vi samarbeider med politiet for å finne kilden. Videre informasjon må dere få av politiet. Vi vil i etterkant granske årsak for å lære av hendelsen og sette inn tiltak om vi ser det er nødvendig.»

Saken oppdateres.