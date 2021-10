Ulykka skjedde ved avkøyringa til Hvalsmoveien på E16 i Hønefoss. Dei to som sett i personbilen er frakta vidare til akuttmotaket på Ringerike sjukehus for sjekk. ATV-føraren er frakta til Ullevål sjukehus med luftambulanse.

Tek avhøyr på staden

ATV-føraren vart køyrt vekk av ambulanse før politiet kom. Føraren er ein mann i 30-åra. Politiet er no i gang med å hente inn informasjon om ulykka og kan ikkje seie noko om årsaka.

– Me har starta avhøyr på staden og jobbar med å hente inn informasjon. Me vil belyse hendinga så godt me kan no i kveld, seier Merete Kvaal i operasjonssentralen.

Vegen stengt

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og kriminalteknikarar jobbar på staden for å kartlegge årsaksforhold. Vegen vil difor vere stengt nokre timar. Det jobbast no med å skilte for omkøyring, melder Ringerikes blad.