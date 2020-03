– Vi har forberedt oss i flere uker. Etter hvert som koronaviruset har kommet nærmere Norge har vi innført ytterligere tiltak, som du kan se bak meg her, sier Knut Jostein Berglyd mens han peker mot fire kontorbrakker på et inngjerdet område i Råde.

Knut Jostein Berglyd utenfor brakkene som skal huse asylsøkere i karantene. Foto: Rahand Bazaz/NRK

UDIs stedlige representant ved det nasjonale ankomstsenteret i Østfold forteller at brakkene er innredet med dusj, toalett, kjøkken og seng.

Hver brakke har plass til to personer i opp mot 14 dager.

Vil ikke ha smittede på senteret

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at 489 personer i Norge har testet positivt for koronaviruset – 212 av dem det siste døgnet.

Onsdag fastslo WHO-sjef Tedros Adhanom at utbruddet av det nye korona-viruset nå kan karakteriseres som en pandemi.

– Alle land kan fortsatt være med å endre retningen denne pandemien tar, sier han.

Ankomstsenteret i Østfold er første stoppested for personer som vil søke asyl i Norge. Siden mange har vært innom flere land på reisen hit, anser UDI at det er risiko for at noen av dem er smittet av korona-viruset.

– Hvis vi har mistanke om smitte, vil vi ikke ha dem inn på senteret. Vi har kontorbrakker utenfor som kan gjøres om til å huse dem ved behov. Men det er en midlertidig løsning i påvente av andre løsninger, sier Vivian Ellingsen Gotaas, seksjonsleder ankomst og transittenheten i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kontorbrakkene ved ankomstsenteret er innredet med bad, kjøkken og soverom. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Asylsøker i karantene

Brakkene kom på plass tirsdag og onsdag denne uken. Ankomstsenteret har også en kommunehelsetjeneste tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Asylsøkere som kommer til Norge må svare på en rekke spørsmål om egen helse, reiseveien hit og kontakt med personer med symptomer på koronasmitte.

Onsdag satt én person i karantene i brakkene. Vedkommende opplyste at han oppholdt seg to uker i Milano før han kom til Norge.

– Selv om han ikke hadde noen symptomer, så fant vi det riktig å sette ham i karantene umiddelbart. Det godtok han uten problemer og tar veldig fint. Men dette vil bli testet på, for han blir neppe den siste, sier Berglyd.

Forberedt på krise

UDI planlegger med at det skal komme rundt 3000 asylsøkere i løpet av 2020. Men da har de regnet med at EU-Tyrkia-overenskomsten består.

Inne i selve teltsalen er det i dag plass til 300 sengeplasser på grunn av ombygging. Men ved en krise vil de raskt kunne få på plass de 1000 sengene de normalt har tilgjengelig.

– Dersom det skulle oppstå en krise her, er vi nødt til å drifte senteret. Vi har tanker og planer og vet egentlig hva vi skal gjøre. Noen må være her og ta ansvar for beboerne som er på senteret, sier mottaksleder Ole Valen fra Helfo.

Mottaksleder Ole Valen fra Helfo (t.v.) og Knut Jostein Berglyd i UDI sier at de er forberedt på å ta hånd om syke asylsøkere ved Ankomstsenter Østfold. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Ifølge Berglyd i UDI var det onsdag 43 personer inne i teltsalen. Alle har vært gjennom flere sikkerhetssluser ved mottaket. UDI er derfor ikke bekymret for at noen av dem er smittet med koronavirus.

– Personlig føler jeg meg sikrere i teltsalen her på ankomstsenteret, enn jeg gjorde på Oslo S i dag tidlig. Hundre prosent sikker blir man aldri, men vi tar alle forholdsreglene vi mener det er mulig å ta, sier Berglyd.