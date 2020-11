Askim stenger alle barneskoler på grunn av uoversiktlig smittesituasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyser Indre Østfold kommune i en pressemelding. Torsdag er det påvist 14 nye smittetilfeller, ti av tilfellene er knyttet til Askim ungdomsskole. Skolen har 600 elever.

Dette er det største antall smittetilfeller på et døgn i kommunen siden 8. august.

På grunn av smittesituasjonen har kommunen i kveld bestemt at ungdomsskolen, samt alle barneskoler i Askim holdes stengt fra i morgen.

– Vi har en ungdomsskole hvor vi har 10 elever på 9. trinn som i dag har testet positivt. Vi har flere familier med flere barn, og som har elever på både barneskoler og videregående i Askim, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen.

– Som følge av det har vi valgt å stenge barneskolene og ungdomsskolen i Askim i 10 dager, frem til vi har en oversikt over hvor mange som er smittet, fortsetter han.

– Har dere kontroll på situasjonen?

– Akkurat på ungdomsskolen er vi litt usikre på hvor stor grad av kontroll vi har. Ellers i samfunnet vårt har vi rimelig god kontroll.

I tillegg er en klasse ved Spydeberg ungdomsskole berørt. De elevene og ansatte dette gjelder har fått beskjed og er satt i karantene.

Ber om at husstandsmedlemmer går i karantene

Kommunen kaller situasjonen uoversiktelig og har bestemt at alle ansatte og elever på 8. og 10. trinn ved Askim ungdomsskole skal testes lørdag.

Nærkontakter av de som har fått påvist smitte i dag testes i morgen, ifølge kommuneoverlegen.

– Det har vært en god del migrasjon mellom de ulike trinnene på ungdomsskolen. Derfor tester vi de resterende trinnene på ungdomsskolen. Det dreier seg om cirka 600 personer som skal testes, sier Johansen.

– Har innbyggerne i Askim noen grunn til å frykte et stort, ukontrollert smitteutbrudd?

– Ja, det har de av flere grunner. Det er ikke bare at vi har smitte på ungdomsskolen, men vi ligger også nært Oslo og Follo. Vi har sett ganske stor importsmitte fra regionene rundt oss de siste to ukene. Vi har jobbet veldig hardt for å få oversikt.

De som bor sammen med elever som skal testes oppfordres av kommunen til å gå i karantene, inntil prøvesvarene er klare.

Helsepersonell i disse husstandene kan ikke gå på jobb før prøvesvar er klart, skriver kommunen.