En kvinne ble funnet hardt skadet i en bil i Askim natt til 19. juli. Kort tid senere ble kvinnen erklært død. Bilføreren, en mann i 50-årene, ble samme dag siktet for uaktsomt drap.

Nå mener politiet at mannen har drept kvinnen med vilje.

– Det er totalbildet som vi sitter på i dag som gjør at vi mener det sannsynligvis er et forsettlig drap, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Han sier at politiet er i dialog med mannens forsvarer om nye avhør.

Mannens forsvarer Marianne Darre-Næss opplyser til NRK at han ikke erkjenner straffskyld.

Var ilagt besøksforbud

Mannen i 50-årene har tidligere vært ilagt besøksforbud overfor den avdøde kvinnen. Besøksforbudet varte frem til mai i år. Mannen skal ha brutt besøksforbudet flere ganger.

I en dom fra Oslo tingrett kommer det frem at mannen har blitt dømt til 21 dagers fengsel for brudd på besøksforbudet.

– Opplysninger i den saken er relevant for vår etterforskning, sier Reinholdt-Østbye.

Vil forlenge varetektsfengsling

Politiet har konkludert med at kvinnen ble påført skader langs fylkesvei 115 i Aurskog-Høland. Det er 40 kilometer unna Askim. Forrige uke bekreftet politiet at de fant blod i veibanen som tilhører den avdøde kvinnen.

Den siktede mannen har tidligere forklart at kvinnen skal ha hoppet ut av bilen i svært høy fart. Deretter skal han kjørt så fort som mulig for å finne et sykehus, ifølge forklaringen.

Politiet mener forklaringen fremstår som usannsynlig.

Mannen i 50-årene har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet 19. juli.

Nå ønsker politiet å varetektsfengsle ham i fire nye uker. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.