De to mennene i 20-årene som var tiltalt for å ha arrangert bunkerfesten på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august 2020 er dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Politiet har anslått at om lag 100 personer var til stede på den ulovlige festen. Mange ble forgifta av kullos fra et aggregat. 26 endte på sykehus, flere med hjerneskader. To ble kritisk skadd.

I tillegg til fengselsstraffen er de også dømt til å betale 250.000 kroner til de to som ble kritisk skadd.

Retten mener videre at de tiltalte var med på å beslutte at aggregatene skulle stå innendørs. Til tross for at flere vitner har forklart at aggregatene kunne stå ute.

Tingretten slår fast at de to «handlet grovt uaktsomt ved å arrangere festen slik det ble gjort, med bruk av aggregater innendørs.

De to mennene har erkjent delvis straffskyld. Men det er foreløpig uklart om de tiltalte vil anke saken.

Kom tilfeldig over festen

Opptil 200 unge mennesker festet ulovlig i den nedstengte bunkeren.

Politiet kom tilfeldigvis over en gruppe omtåkede ungdommer på St. Hanshaugen. Det ble raskt klart at det var flere.

Store styrker fra nødetaten rykket til bunkeren, og begynte med en gang å bære ut bevisstløse ungdommer fra festen, som i forkant ble kalt «Rave Cave» i sosiale medier.

Store styrker fra politi, helse og brannvesen rykket til St. Hanshaugen der festdeltakere var kullosforgiftet. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Flere ulovlige fester

I utgangspunktet var fem personer siktet etter festen, men tre av dem ble henlagt.

– Det avgjørende er rollen de to tiltalte har hatt for eksempel i håndtering av aggregatet, rigging av festen og valg av lokale. Det er en konkret vurdering av de handlingene de har utført i forbindelse med festen, sier statsadvokat Daniel Sollie.

Han beskrev i retten i slutten av november at de fem var en del av en større vennegjeng, som har arrangert flere ulovlige fester.

– Det var blant annet en hemmelig fest på byggeplassen på Solli plass i juni 2020, sier Sollie.

I sitt innledningsforedrag forbereder han også retten på at flere brukte ulovlige rusmidler på bunkerfesten. Det har ikke politiet undersøkt i en så alvorlig sak.

– Likevel kan det være relevant å ha med seg når enkelte av vitnene forklarer seg, med tanke på graden av beruselse, sier han.