Sushi er årets «lussekatt»: – Fyrverkeri av en katt

Hvite, svarte, brune, grå, oransje og spraglete.

Korthårede, langhårede, krøllete og helt uten pels.

1200 kattepuser fra hele landet har blitt meldt på konkurransen om bli årets «lussekatt».

Et lite sjarmtroll fra Trøndelag gikk helt til topps i kåringen.

Sushi er bare 8 måneder gammel, men hun er et fyrverkeri av en katt. Selv om hun er døv, er hun både fryktløs og nysgjerrig.

– Jeg syns tittelen er velfortjent. Hun er den mest spesielle katten jeg har vært borti, sier eier Ingrid Martinsen.

Sushi elsker alt som blinker og skinner. Julen er derfor favoritthøytiden. Foto: Ingrid Martinsen

Denne julen er Sushis første. Hun har allerede gjort seg godt kjent med juletreet.

– Hun elsker alt som blinker og skinner, og alt som er nytt, så jeg har ikke turt å ha oppe så mye pynt, sier Martinsen.

Men konkurransen var knallhard. Noen av pelsdottene som nesten nådde opp kan du se her:

Ferrari fikk navnet sitt ved en feiltakelse. Hun er verken rask eller italiensk. Men hun er rød og trenger mye kjærlighet for å purre, så navnet er kanskje ikke så galt likevel. Foto: Magnus Henningsmoen Melis er mest opptatt av å pleie egne behov, men hun glimter til med litt barmhjertighet i ny og ne. Som her på bildet da hun bestemte seg for å la musen leve! Foto: Eva M. Aasheim Skipskatta Salma Fløtelabb liker seg best på reinsdyrfellen foran peisen eller sovende oppi servanten på badet. Favorittsnacks: kokt torsk og agurk. Foto: Ragnhild Ølstad

(Ja, vi vet fortsatt at lussekatt er en type gjærbakst. Vil du ta deg en bolle finner du oppskrift til lussekatter uten pels her).

Kattepusen: – Utfordrende

Det ble en tøff oppgave for juryen å finne frem til årets vinner. De har kommet frem til en vinner ved å se på bildekvalitet, sjarm og personlighet.

Lucy er kalt opp etter Lucia. Foto: Kristin Furulund Ivi er litt snurt på eierne sine fordi de ikke setter pris på gavene hun tar med på soverommet deres om natta – i form av levende mus. Foto: Andrea Kanavin Grythe Albus er en pratsom fyr på 8,5 kilo, som til tider høres ut som en kråke. Han har foreløpig latt juletreet være i fred. Foto: Hilde Myklatun

Juryen har bestått av tre personer:

Kattepusen kjent fra Maskorama

Veterinær Stine Lois Nilsen ved Fredrikstad dyrehospital

Journalist og katteeier Sara Vilde Solås

Mellom sangøvingene har Kattepusen tatt seg tid til å bedømme andre kattepuser. Foto: Espen Solli / Monster

– Nydelige katter alle sammen og selvfølgelig en utfordrende oppgave. Som man skjønner på beskrivelsene, har de alle unike personligheter og betyr mye for eieren sin. Det varmer et veterinærhjerte, sier Nilsen.

Det rampete blikket til Sushi, og poseringen i juletreet, smeltet juryens hjerter.

– Bildet gir meg et klart tegn på at hun er et fyrverkeri av en katt der hun sitter klar for hyss inne i juletreet, sier veterinær Nilsen om vinnerbildet.

Journalistene i denne artikkelen kjenner ikke Kattepusens identitet, men Kattepusen har stemt på sine favoritter.

Katten har ikke hatt tid til å svare på spørsmål, men den ville helt sikkert sagt «Mjaau».

Se flere av de innsendte bidragene:

Kaktus har et imponerende julenisseskjegg. Han hater fisk og drikker kun vann fra springen. Kaktus er en garntyv som foretrekker mohair og ren ull, og han kaster kun opp på ulltepper midt på natta. Foto: Sara Langvik Berge Linus har ikke et eneste slemt hår på kroppen og vil være venn med andre katter. Han kan triks som sitt, gi labb, hopp og rull rundt. Foto: Emilie Vang Havi og Hassel er to svært sjarmerende og enda litt redde frøkner. De ble fanget i en koloni på Hasvik av Dyrebeskyttelsen i Finnmark med hjelpere. Foto: Ina Mari Strifeldt Måns Pepper er ifølge eieren den søteste bølla i Ålesund. Foto: Aleksander Nørve Lusia elsker fyr i peisen, å bli børstet og brunost. Eierne må passe på brødskiva, hvis ikke forsvinner fort en liten bit. Foto: Mathilde Aakre