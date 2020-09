«Det oppleves at man har snakket for «døve ører» gjennom flere år».

Dette skriver tillitsvalgt Karianne Våge og verneombud Erika Sørqvist i en e-post til NRK.

Tidligere i september var Arbeidstilsynet på Sykehuset Østfold. De skulle se hvordan sykehuset jobber for å hindre vold og trusler.

Tilsynet var på Distriktspsykiatrisk (DPS) akuttmottak.

Dette er en spesialenhet som sykehuset opprettet i 2016. Det er en såkalt åpen post, hvor det ikke brukes tvang. Pasientene som blir innlagt her trenger akutt hjelp og observasjon.

Arbeidstilsynet mener at det er stor risiko for vold mot ansatte på avdelingen.

«Medarbeideren blir stående alene i situasjoner, hvor man blir utsatt for trusler om vold og/eller utsatt for vold. Spesielt utsatt er man på kveld, natt og helg. Disse faremomentene forsterkes jo ytterligere når man opplever at pasienter har kommet inn i avdelingen med våpen og rusmidler», skriver de videre.

– Driften er forsvarlig

Ingmar Clausen er avdelingssjef ved DPS Nordre Østfold. Han tar tilsynet på alvor, men mener avdelingen har drevet forsvarlig.

– Det er alvorlig i den forstand at personalet ikke har vent seg til et relativt høyt tempo, hvor vi på ti eksisterende senger behandler opp til tusen pasienter i året, sier han.

FORSVARLIG: Avdelingsleder Ingmar Clausen mener driften ved avdelingen er forsvarlig. Foto: Sykehuset Østfold

Ifølge de ansatte har avdelingen årsverk tilpasset 350 innleggelser i året.

De ansatte reagerer på uttalelsene fra ledelsen, og mener det ikke er dette det handler om.

«Det jobber ved DPS-akutt en sterk faglig gruppe, med høy relevant kompetanse. Dette oppleves derfor som svært urettferdig og nedlatende med slike type uttalelser fra sin egen arbeidsgiver».

Sykehuset skriver i et brev til tilsynet at de har styret bemanningen midlertidig, mens de jobber med å få på plass en plan med konkrete tiltak på lengre sikt. De skal sende denne planen til arbeidstilsynet i oktober.

Mener sykehuset bryter loven

NRK har fått innsyn i dokumentene fra tilsynet. Tilsynet mener sykehuset bryter arbeidsmiljøloven og at konsekvensene kan bli alvorlige for de ansatte, som ofte er alene med pasienter i krevende og risikofylte situasjoner.

Avdelingen har ifølge dem 300 prosent flere innlagte pasienter enn planlagt per år.

«I tilsynet fikk Arbeidstilsynet beskrevet en situasjon som vi oppfatter som alvorlig for de ansatte i virksomheten.»

Dette er tilsynets funn Ekspandér faktaboks Det er ikke forsvarlig bemanning og balanse mellom oppgaver og ressurser.

Det er stor risiko for vold og trussel om vold og konsekvensene kan bli alvorlige da de ansatt ofte er alene i krevende og risikofylte situasjoner med pasientene.

Det opplyses i tilsynet at det forekommer risikofylt alenearbeid.

Dokumenter og opplysninger til tilsynet viser at det er altfor mange pasienter på avdelingen. Det er 300 prosent flere innleggelser enn planlagt per år.

Det er utstrakt bruk av overtidsarbeid.

Arbeidstilsynet oppfatter at belastningen har vart i flere år og at ansatte har fått negative helseeffekter.

Arbeidstilsynet oppfatter at utfordringene er kjent for arbeidsgiver uten at tilstrekkelige tiltak er iverksatt.

– Pasientsikkerheten er godt ivaretatt

Clausen understreker at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Han forklarer at pasienter kommer og går på avdelingen.

– Det tilsier at vi har veldig mye «turnover», at pasienter går inn og ut og skal observeres, diagnostisert riktig og få sitt adekvate behandlingstilbud etterpå. Det er en slitasjefaktor som personalet har sagt ifra er for høyt.

– Men er det forsvarlig når Arbeidstilsynet sier det er stor risiko for vold og trusler mot de ansatte?

– Det er alarmsystem og veldig mange kollegaer omkring. Det er faktisk ti-elleve poster, så de er ikke alene som det noen ganger kan gis inntrykk av. Jeg mener det er forsvarlig og at det er en god drift. Vold og trusler er noe som hører med når man tar imot ustabile mennesker i nød.