Fredag ble det kjent at førstekandidat for Industri- og næringspartiet i Østfold Arnstein Koch-Engebretsen trekker seg fra partiet.

Som uavhengig representant sikrer han flertall til rødgrønn side. Dermed blir tidligere Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) fylkesordfører i Østfold.

Tidligere Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er glad for at partiene nå har kommet til enighet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Jeg er glad vi kom til enighet i dag og jeg gleder meg veldig til at vi skal begynne å bygge nye Østfold sammen, sier Martinsen-Evje til NRK.

Arbeiderpartiet sikrer seg flertall sammen med Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet de Grønne, Pensjonistpartiet og en uavhengig represenant.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Arnstein Koch-Engebretsen.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først meldte om saken.

Drama i kulissene

Industri- og næringspartiet (INP) gjorde et brakvalg ved omvalget i Moss og sikret seg to mandater.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har vært avhengig av å få med seg INP for å klare å danne flertall.

De siste dagene har AP og H vært i forhandlinger med INP.

Internt i INP er det uenigheter om hvilken side partiet skal støtte.

Nestleder i INP i Østfold Trond Bergersen fikk bekreftet via lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad at Koch-Engebretsen hadde trukket seg.

Høres fylkesordførerkandidat Thor Hals og Trond Bergersen fra INP. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Jeg har ikke rukket å reagere så mye egentlig, nå har det handlet om å forstå hva som skjer og hva som vil være det riktige å gjøre. Alt vi gjør nå gjør vi egentlig litt for første gang, sier Bergersen.

Til Sarpsborg Arbeiderblad sier Koch-Engebretsen at partiet ikke lenger er det partiet han meldte seg inn i.

– Partiet er ikke til å kjenne igjen fra det partiet jeg meldte meg inn i tidligere i år. Det har blitt et parti med blåere holdninger enn det jeg føler meg hjemme i. Vi skulle i utgangspunktet være et sentrumsparti, sier Koch-Engebretsen til avisen.

Høyre: – Trist utvikling

Høyres fylkesordførerkandidat Thor Hals er skuffet over utfallet.

– Jeg synes jo det er litt kjedelig utvikling i forhold til at vi har hatt et veldig godt forhandlingsklima mellom INP og oss på borgerlig side, sier Hals.

Hals er ikke imponert over det nye samarbeidet som nå er klart.

Fylkesordfører Thor Hals er skuffet over utfallet i Østfold. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi har klart å lage et spesielt fylkesting. Jeg kan ikke fatte og begripe at dette er interessant for Arbeiderpartiet, sier Hals.

– Jeg kalte det et kaosstyre etter valget i september, men dette blir jo enda verre.

Martinsen-Evje i Arbeiderpartiet er fornøyd med at de nå har kommet til enighet.

– Jeg tenker at det blir fint å komme i gang og samarbeide med de andre partiene, sier Martinsen-Evje.

Brakvalg for Industri- og næringspartiet

Omvalget ble et brakvalg for Industri- og næringspartiet, som fikk en økning fra 2,9 prosent til 6,8 prosent oppslutning i Moss.

Før det ordinære valget i Moss ble erklært ugyldig, inngikk INP et valgteknisk samarbeid med de rødgrønne i Østfold.

Men etter omvalget var partiet tydelig på at de ikke hadde bestemt seg for side.

Slik gikk det sist

Før det ordinære valget i Moss ble erklært ugyldig, sikret Arbeiderpartiet seg ordførervervet i nye Østfold fylke.

De rødgrønne partiene Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fikk med seg INP og Pensjonistpartiet i et valgteknisk samarbeid.

Stemmesedlene til Industri- og næringspartiet manglet i et valglokale i flere timer på valgdagen i september. Foto: Tomas Berger / NRK

Til sammen fikk de syv partiene 22 av 43 mandater i fylkestinget. De sikret seg dermed det daværende flertallet med ett mandats margin.

Slik ser mandatfordelingen for fylkestinget ut per nå:

Tallene som viser endring i mandatfordelingen sammenlignet med 2019 viser fremgang for alle partier fordi det ikke var valg til Østfold fylkesting i 2019.

Derfor ble det omvalg

Bakgrunnen for at det nå er omvalg skyldes en menneskelig feil.

På valgdagen manglet fylkesvalglister til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss i syv timer.

Da alle stemmene var talt opp, manglet INP kun syv stemmer for å sikre seg sitt andre mandat i fylkestinget.

Partiet krevde derfor at det ble gjennomført omvalg i Moss.

4. oktober ble INP hørt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Da ble fylkestingsvalget i Moss erklært ugyldig.