– Det er alltid utrolig trist å oppdage nye båter som ligger på havbunnen, sier Fredrik Myhre.

Lederen for havteamet i Verdens naturfond (WWF) er ofte på dykketur i Oslofjorden. Der kommer han stadig over forlatte båtvrak.

Å gjøre noe med problemet har vært forsøkt i flere år. Men å finne eierne av båtene er alt annet enn enkelt. I dag finnes det ikke noe krav om å registrere fritidsbåter.

– Det handler mest om politisk vilje til å løse dette, mener Myhre.

– En ting er at båten kan gå ned, men da bør man være ansvarlig for å få den opp igjen, sier han.

Men nå kan det bli vanskeligere for båteiere å ikke ta ansvar for fritidsbåten.

Marinbiolog Fredrik Myhre har funnet mye på havbunnen i Oslofjorden. Foto: Fredrik Myhre / WWF

Over tusen båter dumpes eller brennes

Sjøfartsdirektoratet kommer nå med en sterk anbefaling til regjeringen om å innføre obligatorisk registrering av fritidsbåter.

– Dette vil forbedre sikkerheten til sjøs, sier direktør Knut Arild Hareide.

Han forteller at 1.800 fritidsbåter blir brent eller dumpet i havet hvert eneste år.

– Det fører til betydelige miljøutfordringer. Det er mange gode argumenter for å ha et register, sier Hareide.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler nå at alle fritidsbåter på over 4,5 meter bør registreres. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at alle båter som er over 4,5 meter eller som har over 25 hestekrefter må registreres.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier han er positiv til Sjøfartsdirektoratets anbefaling. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er positivt innstilt til anbefalingen.

– Det betyr at nå går vi videre for å se på hvordan et slikt register kan være, organiseres og hva det skal koste, sier Skjæran.

Flere tusen båter ikke registrert

Det er ikke første gang det blir diskutert å innføre et slikt register. Allerede i 2018 anbefalte Miljødirektoratet å opprette et register, men fem år senere er det ikke innført.

Fredrik Myhre er marinbiolog og leder for havteamet i WWF. Han liker ikke det han finner på havbunnen i Oslofjorden. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Fredrik Myhre i WWF mener det er på høy tid at det blir innført.

– Det burde være en smal sak å få på plass. Båteiere, foreninger, forsikringsbransjen, avfallsbransjen og politiet vil ha det, og naturen trenger det, sier Myhre.

Til tross for at det nå jobbes med en mulig løsning blir det trolig ikke en lovendring med det første.

– Ingenting er klart før alt er klart. Det er en sak som må drøftes på Stortinget. Men jeg har tatt positivt imot anbefalingen, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Et bildekk er blant flere gjenstander som WWF har funnet på havbunnen i Oslofjorden. Foto: Fredrik Myhre / WWF

Sjøfartsdirektoratet antar at registreringen vil omfatte rundt 700.000 båter, men hvor mye det vil koste er foreløpig usikkert.

– Men dette blir et billig register. Jeg ser for meg eksempelvis et par hundre kroner, sier Hareide.