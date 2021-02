– Dette er uholdbart. Her må det komme på plass en løsning raskt, og den må ha tilbakevirkende kraft til da grensene stengte, sier Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap).

Stortingsrepresentanten fra Sarpsborg reagerer på at grensependlere fra Sverige nå lever i uvisshet.

NRK har fortalt om Marcus Dahlquist (25) og de svenske kollegene hans i Halden-firmaet Rikelektro, som må ta ut sommerferien i februar fordi de ikke kan jobbe i Norge.

Marcus Dahlquist har planer om å etablere seg og kjøpe egen bolig. – Men det tør jeg ikke slik situasjonen er nå, sier han. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Bjørnebekk-Waagen mener det er kritikkverdig at regjeringen ikke hadde en løsning for grensependlerne da de stengte grensene.

– Det vitner om dårlig forberedelse etter snart ett år med pandemi. Og det setter vanlige mennesker som er avhengig av å kunne betale regningene sine i en ekstrem uforutsigbar situasjon, sier hun.

Fremmer krisepakke

Denne uken legger Sosialistisk Venstreparti (SV) fram et forslag til krisepakke som skal behandles i Stortinget. Der krever de at regjeringen sikrer kompensasjon til grensependlere.

– Det er tydelig at regjeringen ikke har sjekket opp konsekvensene før de har stengt. Enten må grensependlerne få komme på jobb, eller så må de omfattes av de statlige ordningene som sikrer at de har en inntekt, sier Karin Andersen (SV), som leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Karin Andersen (SV) forstår ikke hvorfor grensependlere rammes av tiltak mot importsmitte. – De må da være Europas mest testede mennesker, sier hun. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier at de jobber med saken.

«Jeg forstår at det er vanskelig for akkurat denne gruppen nå, men vi er også nødt til å se på helheten, og da må vi ha i mente at det er svært mange arbeidstakere fra EØS-området i Norge, skriver han i en e-post til NRK.

Videre peker han på at det er opp til partene i arbeidslivet, altså NHO og LO, om det er grunnlag for å kunne permittere i en situasjon med stengte grenser. Hvis de går inn for det, kan det gis dagpenger til en arbeidstaker som er permittert på grunn av «mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke».

«At et land stenger ned grensen vil klart måtte anses som et forhold som en arbeidsgiver ikke har kunnet påvirke», skriver Einan.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet forstår at det er vanskelig for grensependlerne nå. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Tidligere arbeidsminister Rigmor Aasrud (Ap) er ikke like sikker.

– Så langt jeg kjenner hovedavtalen, er ikke stengte grenser grunnlag for permittering, sier Aaserud, som nå er Aps arbeids- og sosialpolitiske talsperson.

Hun mener uansett det er regjeringens ansvar å finne en løsning for grensependlerne.

– Men nok en gang er regjeringen sent ute. Det er et mønster vi kjenner fra tidligere, for eksempel når barer og restauranter ble stengt ned, sier hun.

Grensa mellom Norge og Sverige er Europas lengste og eldste riksgrense mellom to land. Her i Morokulien i Innlandet. Foto: Annika Byrde / NTB

Ingen god oversikt

Det finnes ingen god oversikt over hvor mange grensependlere som er rammet av de stengte grensene.

En opptelling som Halden næringsutvikling har gjort blant sine 87 medlemmer, viser at bedriftene mangler 150 ansatte. I tillegg er det flere bedrifter i andre Østfold-byer som ikke får inn sine ansatte.

Daglig leder Trond Erik Grundt på Grensetjenesten i Morokulien i Innlandet sier at de stengte grensene får store konsekvenser for flere bedrifter i Kongsvinger-området. Han anslår forsiktig at det gjelder flere hundre ansatte.

– Bedrifter sliter fordi en stor prosentandel av deres ansatte bor i Sverige. Vi har til og med opplevd at norske statsborgere som bor i Sverige har blitt stoppet på grensa på vei til jobb, sier Grundt.