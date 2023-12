- Antall anmeldelser om antisemittisme har doblet seg siden i fjor. Halvparten av sakene ble anmeldt i Oslo.

- Antall anmeldeser økte etter Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober.

- Selv om anmeldelser om antisemittisme øker, er det fortsatt flest anmeldelser innen hatkriminalitet mot muslimer i Norge.

- Styreleder i Det Mosaiske Trossamfund, Ronan Bahar, uttrykker bekymring for utviklingen og sier at det skaper redsel og uro blant medlemmene.

- Gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke, har sendt inn et skriftlig spørsmål til byrådet om hva de skal gjøre for å bekjempe antisemittisme i Oslo.

