Ansatt falt åtte meter i klatrepark

Ifølge operasjonsleder Jan Kristian Johnsrudt i politiet, skulle gutten på 15 år hjelpe noen andre barn i et klatretårn i klatreparken Høyt og Lavt i Hemsedal, da ulykken inntraff.

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med rappellering.

Gutten var på jobb på stedet. Politiet varsler derfor arbeidstilsynet.

– Det vi har fått av opplysninger fra vitner tyder på at han har falt i bakken fra dette tårnet, sier Johnsrud.

Brannvesen og ambulanse rykket ut til melding om ulykken litt før klokken 16 i ettermiddag.

Martin Haugen i brannvesenet i Sør-Øst forteller at 15-åringen falt åtte meter ned og landet rett på asfalten i klatreparken.

– Vedkommende er skadd, men omfanget av skaden er ukjent, sier Haugen, like etter klokken 16.

Pårørende er varslet.

Kjenner ikke til årsaken

Klatreparken har løyper oppe i trær og stolper i skogen.

Operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud sier at politiet hittil ikke vet om det var et svik i tauet gutten var sikret i, eller om gutten kan ha gjort en feil ved et uhell selv.

Daglig leder og parkansvarlig Rune Abrahamsen i Høyt og Lavt klatrepark bekrefter at det har skjedd en ulykke i deres park.

– Han falt ned da han skulle hjelpe en besøkende, sier Abrahamsen.

Er sikkerhetsrutinene blitt brutt?

– Det kan jeg ikke si noe om nå.