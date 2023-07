Politibetjenten ble frifunnet av Buskerud tingrett i forrige uke.

Nå har påtalemyndigheten besluttet at frifinnelsen ankes. Det skriver Spesialenheten onsdag.

«Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uka», skriver Spesialenheten.

– Forberedt

John Christian Elden og Heidi Reisvang er den tiltalte politibetjentens forsvarere.

De sier at den tiltalte politibetjenten er skuffet over anken.

Politibetjentens forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det, skriver de til NRK.

Elden og Reisvang sier saken handler om et viktig spørsmål om maktbruk under politiets tjenesteutøvelse.

De mener tingrettens dom er svært grundig og riktig.

– Retten frifant vår klient både for straffe- og erstatningsansvar fordi de fant at tjenestehandlingene til politimannen var innenfor rammene av det som er lovlig for en politimann.

Fornærmede: – Lettet

Kevin Simensen var den som ble slått gjentatte ganger i hodet og kroppen ved Essostasjonen 30. oktober i fjor.

Han sier til NRK at han ble «sjokkert og skuffet» da politibetjenten ble frifunnet av Buskerud tingrett.

– Jeg er letta nå og syns det er passende. Det er en grunn til at jeg anmeldte ham, sier Simensen til NRK.

De to fornærmede i saken, Kristian Pablo Teigen (til venstre) og Kevin Simensen. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

– Nå håper jeg saken blir grundig gjennomgått i lagmannsretten, så får vi se hva utfallet blir, sier han.

Simensens kamerat Kristian Pablo Teigen er også fornærmet i saken. Han ble slått med batong i låret.

Deres bistandsadvokat Morten Kjensli sier han forventet en anke.

– Min kommentar er at det ikke kom overraskende, det var forventet at Riksadvokaten ville gjøre nettopp det. Eller det vil si, det er ikke Riksadvokaten som anker, men det er han som beordret Spesialenheten til å anke dommen inn for lagmannsretten, sier han til NRK.

Simensen og Teigen har også besluttet å anke erstatningskravet.

